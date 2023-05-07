專家：不需擔心人工智能取代人類

專家表示，人工智能受限於現有數據，而人類能夠創造出高於現有知識基礎的產品。（圖片來源：視頻會議截圖）

在過去一年中，ChatGPT等人工智能 （AI ）系統迅速走入大眾視野，帶來便利的同時也引起不少擔憂，與會專家指出，不需要擔心人工智能取代人類，這種憂心是多餘的。

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）5日舉辦線上會議，邀請AI領域的專家交流分享。

哈佛大學教育 研究生院（Harvard Graduate School of Education ）高級研究員、國家人工智能研究所教育研究副主任Chris Dede指出，人工智能與人類是夥伴關係，而非威脅。例如，現在很多腫瘤專家都有得力的AI助手，每天為專家們匯報新發表的論文和病例，提出最新的建議。

在美國，國家科學基金會已經成立了25個人工智能研究所，涉及教育、網絡安全、農業、醫學等不同領域，這些研究所正在探索人工智能如何在這些領域中發揮作用。

對於人工智能取代人類可能性的擔憂，Dede表示，這種擔心是多餘的，因為人工智能無法代替人類做決定。比如腫瘤專家懂得疼痛、死亡和患者生命的質量，但人工智能沒有軀體，無法理解痛苦和死亡。人工智能始終受限於現有的數據，而人類能夠創造出高於現有知識基礎的智慧。雖然人工智能擁有龐大的數據庫，比個人掌握更多的信息，但是它永遠無法超越既有的界限。

不過，人工智能技術的發展也面臨著一些挑戰和風險，例如個人隱私、信息安全、人工智能對就業市場的影響等等。 Responsible AI Collaborative的創始人Sean McGregor表示，人工智能是由人類創造出來的，人類需要知道它的邊界。

人工智能數據的獲取方式、使用權、應用方式等都有可能引發安全性以及偏見問題。只有更細緻地了解地域、語言、文化特徵，才能降低可能產生的危害，確保其發展能夠為人類帶來最大的利益。

近年來，人工智能所產生的偏見問題也引起很多人關注。由於人工智能系統的算法和訓練數據中存在一些的偏差和局限性，可能會導致系統在處理特定問題時，對某些群體或個體做出不公平或歧視性的決策。 Dede說，解決這個問題的關鍵在於如何去除偏見的來源，人工智能更像一面鏡子，映射出人類本身的偏見，要解決的不是AI的偏見，而是人類本身的偏見。