獲選美國工程學院院士 曾凡鋼：AI創新可讓助聽器降價

在慶祝爾灣加大教授曾凡鋼（圖右）當選2023美國工程學院院士的酒會中，爾灣加大副校長Diane K. O'Dowd（圖中）及Neural Circuit Mapping 研究中心主任徐祥敏，一起開心的舉杯祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）

剛獲選為美國國家工程學院（National Academy of Engineering ）院士的爾灣加州大學 （UC Irvine）醫學 院教授曾凡鋼（Fan-Gang Zeng）表示，將大學內的基礎研究成功轉型為造福社會大眾的產品，將是今後學術研究的趨勢，配合人工智能(AI)的發展，非處方助聽器價格可大幅下降，幫助成千上萬的患者改善聽力及整體生活品質，正是醫療器材創新發展的一個實例。

爾灣加大 醫學院5月2日舉行春季特別講座，邀請曾凡鋼主講「人工電子耳的啟示：基礎與轉化研究中的領導力」，吸引了來自校內外各研究領域的學者專家。

曾凡鋼指出，在大學從事基礎研究的學者，在不同的領域各有專精，較缺乏跨領域的訓練，他在培養研究生的過程中，特別強調解決問題的導向，並鼓勵學生發展領導力，將研究成果轉化為實用的產品。雖然成功率很低，但是最重要的是有紀律、腳踏實地的去做，不一定要靠高額研究經費，或是新穎的想法，即使一開始發展出的並非最好的產品，只要有實用價值，仍能不斷改進，達到造福人群的目的。

曾凡鋼是聽覺科學和技術領域的頂尖專家，在專業期刊發表論文超過200多篇，被引用超過一萬次。他將研究成果轉化為治療耳聾及耳鳴的兩種產品，並致力於降低價格，以嘉惠更多聽力受損的患者。曾凡鋼對聽力研究的熱情，有一部分來自他的親身體驗，曾凡鋼透露，他患有耳鳴，切身感受到耳疾對患者整體生活品質的影響。

曾凡鋼2000年在爾灣加大創立聽力與語言實驗室，專精聽力研究、聽力下降與大腦認知功能退化的關係，及如何改善聽力。他和他的研究團隊也經常應邀在社區展開有關聽力的教育服務項目。

爾灣加大醫學院Neural Circuit Mapping 研究中心在專題演講後舉辦酒會，由各學院代表分享曾凡鋼在學術研究、指導學生及提倡跨領學科合作的故事，場面溫馨感人。