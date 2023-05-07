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安置中心議題延燒 哈岡華人長者曾受遊民攻擊

記者楊青╱哈岡報導
反對者（右）和支持者（左邊紫衣）互罵，場面火爆。（記者楊青/攝影）
反對者（右）和支持者（左邊紫衣）互罵，場面火爆。（記者楊青/攝影）

哈岡遊民安置中心事件引起華人圈關注，有人質疑哈岡社區「對弱勢族群不關心」、「只管自掃門前雪」，哈仙達岡很多居民表示，這些年他們社區受到遊民影響並非空穴來風，有些華人民眾數次受到遊民攻擊，一些西裔居民發現住家附近「老有針頭」。

哈岡華人協會表示，將會進一步與負責該區的縣政委員蘇麗絲協調，如果不能和解，不排除在動工前將洛杉磯縣告上法庭。

哈岡華人協會會長方孝偉律師（中站者）慷概發言。（記者楊青/攝影）
哈岡華人協會會長方孝偉律師（中站者）慷概發言。（記者楊青/攝影）

在哈岡居住30多年的董先生和太太4日晚專程出席遊民中心永久化項目公聽會。董先生表示，新冠疫情期間，他至少兩次到住家附近公園走路時，被一名非裔遊民攻擊。當時他戴著黑色口罩正在走路，一名在附近流浪的女遊民突然衝過來狠抓掉他的口罩，董先生因此好幾天不敢出門。

沒想到過了好一陣子，董先生又戴著口罩散步時，再次受到女遊民的攻擊。董先生說，他已74歲，實在經不起這種攻擊和驚嚇。

多位西裔居民表示，哈岡雖然不是高檔社區，但多年來也算安靜安全。但不知從什麼時候起來了遊民，開始是一兩人，現在光是經常在公園睡覺的就有六、七人，孩子們不敢單獨到公園玩耍。難道142戶遊民會對社區沒有影響？

核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國（前）在公聽會上發言。（記者楊青/攝影）
核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國（前）在公聽會上發言。（記者楊青/攝影）

核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國認為，政府的主要工作是服務和保護人民，政府不能因為要解決遊民問題而造成其他不可預期的後果。尤其是該計畫地點離學校及社區十分接近，大约都是5到10分鐘的步行路程。縣政府沒法保證遊民住入後的隱患。根據警方數據，大多數遊民患有精神疾病或是毒癮酒癮，加上入住人數可達150人，對於當地治安不能沒有憂患，希望縣政府重新審視，找到適當地點。

遊民 口罩 華人

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