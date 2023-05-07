我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

伍德蘭山民宅 郊狼從狗洞入室 屋主驚魂

洛杉磯訊
監控拍下郊狼進入客廳畫面。（KTLA）
監控拍下郊狼進入客廳畫面。（KTLA）

南加有些地區正面臨郊狼（Coyote）數量增加的威脅，近日在伍德蘭山（Woodland Hills）的一戶居民家中，一隻郊狼從狗門進入家中逗留，嚇壞了該屋主，監控拍攝下了驚險一刻。

住在附近的Ron Lauer說，郊狼的蹤跡在該地區太常見了，他說，一個六英尺高的柵欄，郊狼會直接跳過去，很輕易地進入後院。Lauer在附近居住了將近60年，他說幾乎每晚都可以看到郊狼在附近徘徊。

野生動物專家提醒，想要減少與郊狼的接觸，需要做到以下幾點，將垃圾桶蓋好並密封；保持景觀整潔乾淨；將寵物及其食物放在室內以及晚上將所有寵物門鎖好。當遇到郊狼時，建議通過大喊大叫、投擲石塊、用花園水管噴灑，或對郊狼採取威懾性動作，增加其對人的恐懼感。

影音：監控錄影：後制：記者朱敏梓

５月5日凌晨4點左右，一隻郊狼從小狗門溜進客廳，然後被家中的貓咪發現，對牠發出嘶嘶的叫聲。這隻貓在餐椅上四處亂竄，而郊狼似乎也被這隻貓嚇到。

房主Mia Shoshan說，當她聽到客廳裡的小狗門打開時，她的哥哥正在睡覺。 她環顧四周，注意到自己的兩隻狗和她的母親在一起，所以很好奇是誰進了門。Shoshan回憶道，「我們的貓 Lily 開始尖叫，牠很害怕並呼喚我們的幫助。」

Shoshan的哥哥隨即走進客廳，在那裡他與郊狼對面遇上。郊狼一發現他，就衝出了小狗門。雖然有點震驚，但 Shoshan很慶幸沒有人受傷，包括她的貓。她說，「我們的貓已經14歲了，一直和我們在一起。我有兩隻非常小的狗，很容易成為郊狼的目標。」

Shoshan還提醒住在伍德蘭山、West Hills 和 Valley Circle 地區的寵物主人們，外出遛狗或讓寵物門開著時要小心。她說，「通常情況下，我們會全天為牠們敞開門，有時也會在晚上開著。但在此之後，除非我們和狗狗一起出去，否則不會再這樣做了。」

野生動物專家表示，在城市中郊狼與人類相遇的增加主要是由於侵占地盤和食物。隨著人類在全州範圍內擴大足跡，尤其是在洛杉磯的山麓地區，發生衝突將不可避免。

2022年12月一個二歲女童在大白天被郊狼咬住腿拖倒在人行道上，Shoshan和Lauer的住家與事發地點相距不遠。

南加 洛杉磯

上一則

世華總會長莊住維訪美 北美3新分會成立

下一則

長時間不上班 范士丹拒辭職

延伸閱讀

洛市規劃13.5萬套新宅 遊民巷區開發可負擔房

洛市規劃13.5萬套新宅 遊民巷區開發可負擔房
南加郊狼從狗洞入室 家猫尖叫主人對峙

南加郊狼從狗洞入室 家猫尖叫主人對峙
遭挪威安樂死海象銅像 躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物

遭挪威安樂死海象銅像 躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物
4周4次遭竊 芝加哥亞裔餐館東主憂治安

4周4次遭竊 芝加哥亞裔餐館東主憂治安
洛縣商業街 一夜10餐廳被洗劫

洛縣商業街 一夜10餐廳被洗劫
法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
小永的部分轉帳紀錄。（圖：小永提供）

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

2023-04-30 02:20

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議