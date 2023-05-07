伍德蘭山民宅 郊狼從狗洞入室 屋主驚魂

監控拍下郊狼進入客廳畫面。（KTLA）

南加 有些地區正面臨郊狼（Coyote）數量增加的威脅，近日在伍德蘭山（Woodland Hills）的一戶居民家中，一隻郊狼從狗門進入家中逗留，嚇壞了該屋主，監控拍攝下了驚險一刻。

住在附近的Ron Lauer說，郊狼的蹤跡在該地區太常見了，他說，一個六英尺高的柵欄，郊狼會直接跳過去，很輕易地進入後院。Lauer在附近居住了將近60年，他說幾乎每晚都可以看到郊狼在附近徘徊。

野生動物專家提醒，想要減少與郊狼的接觸，需要做到以下幾點，將垃圾桶蓋好並密封；保持景觀整潔乾淨；將寵物及其食物放在室內以及晚上將所有寵物門鎖好。當遇到郊狼時，建議通過大喊大叫、投擲石塊、用花園水管噴灑，或對郊狼採取威懾性動作，增加其對人的恐懼感。

影音：監控錄影：後制：記者朱敏梓

５月5日凌晨4點左右，一隻郊狼從小狗門溜進客廳，然後被家中的貓咪發現，對牠發出嘶嘶的叫聲。這隻貓在餐椅上四處亂竄，而郊狼似乎也被這隻貓嚇到。

房主Mia Shoshan說，當她聽到客廳裡的小狗門打開時，她的哥哥正在睡覺。 她環顧四周，注意到自己的兩隻狗和她的母親在一起，所以很好奇是誰進了門。Shoshan回憶道，「我們的貓 Lily 開始尖叫，牠很害怕並呼喚我們的幫助。」

Shoshan的哥哥隨即走進客廳，在那裡他與郊狼對面遇上。郊狼一發現他，就衝出了小狗門。雖然有點震驚，但 Shoshan很慶幸沒有人受傷，包括她的貓。她說，「我們的貓已經14歲了，一直和我們在一起。我有兩隻非常小的狗，很容易成為郊狼的目標。」

Shoshan還提醒住在伍德蘭山、West Hills 和 Valley Circle 地區的寵物主人們，外出遛狗或讓寵物門開著時要小心。她說，「通常情況下，我們會全天為牠們敞開門，有時也會在晚上開著。但在此之後，除非我們和狗狗一起出去，否則不會再這樣做了。」

野生動物專家表示，在城市中郊狼與人類相遇的增加主要是由於侵占地盤和食物。隨著人類在全州範圍內擴大足跡，尤其是在洛杉磯 的山麓地區，發生衝突將不可避免。

2022年12月一個二歲女童在大白天被郊狼咬住腿拖倒在人行道上，Shoshan和Lauer的住家與事發地點相距不遠。