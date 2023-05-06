嬰兒車衝向車流 男子驚險相救

視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）

近日，南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）赫斯皮利亞（Hesperia）一名女子在車上收拾東西時，旁邊的嬰兒車以及車上的幼兒突然往後退去，朝著車輛川流不息的馬路上衝去。而女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助，化解了危機。而附近的監控，剛好拍下這驚險的一幕。

據報導，這名英勇的男子叫內斯曼（Ronald Nessman），那天他陪妹妹去洗車店，並且剛參加完速食店Applebee洗碗工的面試 。 內斯曼受訪時說，過去幾個月他一直和姐姐住在一起，他是一名卡車司機，受到他女友過世後罹患憂鬱症影響，陷入困境並無家可歸長達八年。但如今他因為英勇的行為成為了英雄。

來源：ABC／記者王若然後製

根據ABC報導。事情發生於5月1日。一名女子將越野車（SUV）停在一個洗車場（A1 Hand Car Wash）的門口，並探身在車子後座不知在收拾著什麼。突然，原本停在她身邊且上面坐有其嬰兒的嬰兒車開始後退，並衝往車水馬龍的大馬路上。從監控可以看到，大馬路上的車子川流不息，且車速很快。女子這時雖然反應過來，立刻衝向嬰兒車，卻被絆倒。等她掙扎著站起來想要衝過去時，又再次跌倒，無法起身。

眼看嬰兒車就要衝到大馬路上，這時，內斯曼出現了，跑上去將嬰兒車攔住，阻止了悲劇發生。這時，另一名餐廳服務員也跑過來，將跌倒的女子扶起來。

根據ABC報導，內斯曼說，「我當時聽到有女士在尖叫，我去救嬰兒車，她跌倒了兩次。」他說，「我看到嬰兒車快衝到馬路上，第一直覺是向嬰兒車跑去。我很感激自己恰巧那時在附近。」內斯曼說，看到嬰兒車時，沒想太多，第一反應是去阻止車子衝到馬路上，當時車很多，車速很快。那名女士摔倒受傷了，無法站起身。