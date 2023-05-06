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執警遭慣犯槍殺 家屬告洛縣檢察長

洛杉磯訊
31歲的警員Joseph Santana（右）在2022年6月14日因公殉職，其家屬近日對洛縣檢察官賈斯康提起訴訟。（取自艾爾蒙地警察局）
31歲的警員Joseph Santana（右）在2022年6月14日因公殉職，其家屬近日對洛縣檢察官賈斯康提起訴訟。（取自艾爾蒙地警察局）

艾爾蒙地被害警察Joseph Santana的家屬提起訴訟，指控洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）無視加州「三振出局」（three-strikes）法，使得一名慣犯得以繼續行凶，導致Santana喪身。

「三振出局」法是加州的一項旨在對重罪犯實行更嚴格的判刑制度。根據該法律，當一個犯罪嫌疑人在犯下第三項重罪時，將被判處長期監禁，即使第三項罪行並不是重罪，也會被視為重罪。

2022年6月14日，警員Santana（31歲）和Michael Paredes（42歲）接到Siesta旅館一宗持刀傷人報案後前往處理。在成功救出一名受害者後，一名有長期犯罪記錄的幫派成員Flores（35歲）射殺了Santana和Paredes，之後兇手使用Paredes的警用武器自殺。

Santana的妻子Sasha Santana及他的三個子女和父母，於5月3日向洛杉磯高等法院由提起訴訟，洛縣假釋局和東洛杉磯的Siesta旅館也同時被列為被告。訴訟要求沒有明確列出金錢賠償。

原告律師表示，賈斯康的「不明智的政策」（ill-advised policies）以及假釋官的不作為，在Santana和Paredes的死亡中扮演了重要角色。該律師還表示，另一位遇害警察Paredes的家人，預計本周也會對賈斯康和假釋局提起類似的訴訟。兩方原告將共同努力推動此案。

洛杉磯縣檢察官辦公室拒絕對這起訴訟發表評論，稱他們尚未查閱起訴書。洛杉磯縣假釋局也拒絕發表評論。

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