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加州商店經理追小偷 遭公司解雇

記者邵敏／洛杉磯報導
嫌犯零元購，在購物車裡裝了15大罐洗衣粉，逕直走出店門。（取自KGET）
嫌犯零元購，在購物車裡裝了15大罐洗衣粉，逕直走出店門。（取自KGET）

加州中南部貝克斯菲爾德（Bakersfield）一家Big Lots商店上月發生零元購盜竊事件，該店兩名經理追出去，想拿回小偷推走的購物車，事後卻被商家解雇。這一事件引起眾人關注，華人律師表示贊成雇主此舉。

案發在4月5日，貝克斯菲爾德郊外的一家Big Lots商店，一位顧客在購物車裡裝了15大罐Tide洗衣粉後走出店門。商店兩位經理立即跟著這名零元購的小偷出去，他們表示當時並非要和小偷對峙，只是想取回購物車。

Big Lots商店經理追小偷，想要拿回推走的購物車，事後卻被解雇。（取自KGE...
Big Lots商店經理追小偷，想要拿回推走的購物車，事後卻被解雇。（取自KGET）

案發一周後，兩名經理因此事被Big Lots解雇。家具部經理Lily Oxford 表示，該店去年聖誕節剛買了40輛全新的手推車，但到今年3月，只剩下五輛。員工得到指示，任何手推車都不能離開商店，因此看到小偷推著購物車離開時，她就想跟出去拿回車。

Oxford指出，一旦購物車被帶到商店外面，鎖定裝置就會啟動，因此小偷不得不拖著手推車，她和另一位經理追出去時，小偷正把盜竊得來的洗衣液裝進自己車裡。兩名經理拿出手機，隔著數丈距離，開始拍攝小偷裝贓物的畫面，此舉嚇壞對方，小偷立馬逃跑。

Oxford表示自己當時覺得慶幸，把失竊商品及購物車都拿回來，現場還有目擊者為他們鼓掌。這名經理說，類似盜竊案經常發生，每天至少四、五起，但她沒有想到，一周後，她和另外一位經理都失業了。 

對於此案，洛杉磯華人律師劉龍珠表示，從表面來看，公司雇主似乎不合情理，但實際上只有這麼做，才能最大程度保護員工安全、保護公司利益。

劉龍珠解釋說，一般大公司都有嚴格的規章制度，其中包括員工不能追小偷、劫匪等，因為追出去如果對方持有武器，可能會面臨生命危險，公司嚴格要求，既可保護員工安全，也可以降低公司捲入法律事務的概率。

截至目前，Big Lots公司辦公室，對於此事沒有發表任何評論，對於媒體的採訪要求，也沒有任何回應。

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