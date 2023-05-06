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響應全國小企業周 洛縣促「在地購物」 推全年獨特優惠

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
商家亮出標牌，感謝消費者支持在地購物。（DEO，Jade Blairs）
商家亮出標牌，感謝消費者支持在地購物。（DEO，Jade Blairs）

響應「全國小企業周」（National Small Business Week），洛杉磯縣政府和經濟機會局（Department of Economic Opportunity，DEO）發起了「在地購物」（Shop Local）倡議，呼籲居民在洛杉磯縣當地購物消費，支持小企業和企業家。

洛縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）和經濟機會局的倡議，呼籲洛杉磯縣居民通過購物來支持本地小企業和企業主。上周末在洛杉磯市中心的中央市場舉行的「在地購物」發布會，也是本周在全縣範圍內推出的系列活動的第一場，鼓勵居民對當地社區再投資，幫助小型企業實現運作現代化。

通過「在地購物」消費活動，洛杉磯縣小企業可以連接到廣泛的資源，支持他們的數碼管理和經濟增長，包括獲得社交媒體培訓、數字營銷支持、輔導等，擴大小企業在推動當地社區增長和創造就業方面發揮的關鍵作用。該項目通過在 Yelp、谷歌、推特和 Instagram 上分享評論，鼓勵商家向青睞自己的消費者提供禮品卡和獎品等獎勵，同時也鼓勵居民簽署 「在地購物」的承諾，有機會全年參加獨特優惠活動。

蘇麗絲說，洛杉磯縣居民通過承諾在當地購物，可以將資金重新投資給社區，並為當地的經濟復甦做出貢獻。積少成多，累積影響，今天就為支持當地小企業和企業家奉獻己力。

「在地購物」促進受疫情影響嚴重的 400 家小企業及早復甦，尤其是在服務欠缺的社區。 該計劃還在吸引和鼓勵 10萬名洛杉磯縣居民承諾，通過在地購物、在線分享正面評價，以及使用#ShopLocalLA 標籤，在社交媒體上發布他們喜愛的當地企業來表達支持。此外，街頭團隊參與、刺激消費和個人諮詢，也是參與並為當地企業提供支持的方式之一。

洛杉磯大中央市場（Grand Central Market）是 40 家當地小企業主的家園，其中包括一些傳統供應商和家族企業。該商場從周五到周日還會在集市上迎來 25 家新的本地製造商和商販，並為美食、獨立藝術家和企業家創造一個專門的空間。

洛杉磯縣在地購物活動由洛杉磯縣經濟機會局管理，DEO 於 2022 年 7 月組成以來，幫助求職者、企業家、小企業和居民獲得改變生活的機會，並且是小企業辦公室的所在地，這也是洛縣專門為潛在企業家和小企業主提供的一站式服務。民眾可在 Instagram、Twitter 和 Facebook 上關注@EconOppLA ，或訪問opportunity.lacounty.gov獲取該部門的最新消息。

響應「全國小企業週」，洛杉磯縣發起倡議在地購物。（DEO，Jade Blairs...
響應「全國小企業週」，洛杉磯縣發起倡議在地購物。（DEO，Jade Blairs）
眾多消費者響應「在地購物」倡議，來到洛杉磯中央市場吃喝購物。（DEO，Jade ...
眾多消費者響應「在地購物」倡議，來到洛杉磯中央市場吃喝購物。（DEO，Jade Blairs）

洛杉磯 蘇麗絲 投資

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