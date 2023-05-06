慈濟 5月14日佛誕祈福中英雙語典禮 美味素食、精采表演

慈濟美國總會將在14日於聖迪瑪斯的總會園區舉辦「佛誕祈福中英雙語典禮」。（慈濟提供）

佛誕節、母親節 、全球慈濟日，三節合一的5月14日（周日）即將到來，慈濟美國總會將在於聖迪瑪斯（San Dimas）的總會園區舉辦「佛誕祈福中英雙語典禮」，歡迎民眾一起來慈濟美國總會歡度佳節。

佛教傳統會在佛誕節當天舉辦浴佛典禮，慈濟美國總會將透過舉辦佛誕祈福典禮，廣邀社區民眾一同參與這場溫馨祥和的活動。同時民眾可參觀景觀優美兼具寓教於樂功能的慈濟美國總會園區，更能參與慈濟志工在園區內所準備的精采活動。

園區內的「有機生態園」和「環保教育 站」，將展示慈濟志工如何製作有機堆肥與環保酵素，並傳授居家環保秘訣，讓居家閒置的衣物和器具找到新主人，重新獲得物盡其用功效的「惜福屋」，是個全家人挖寶的好去處。另外，展示慈濟社區推廣教育課程手工藝作品的展攤，以寓教於樂的內容，增進社區居民生活情趣。透過慈濟慈善、醫療、教育、人文各項目的介紹展攤，將讓更多人領悟匯聚點滴愛的巨大能量。

中央舞台區有慈濟美國總會手語團隊表演精采優雅的手語演繹，以及動聽悠揚的「好歌大家唱」節目，來賓更可循著垂涎欲滴的香氣找到廣場周邊的美食 區，這裡有多樣化的美味素食餐點、甜品與飲料，讓來賓能在一上午的輕度運動後，享用到健康的美味的午餐，一邊欣賞節目。

活動時間於上午9時至下午1時。慈濟美國總會聖迪瑪斯園區位於1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773。