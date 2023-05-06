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慈濟青少年社區領袖論壇 推廣環保、素食理念

記者張庭瑜／洛杉磯報導
所有家長、來賓和演講的學生一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
所有家長、來賓和演講的學生一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

慈濟美國教育基金會與南加州核桃市政府（City of Walnut, CA），日前合辦首屆青少年社區領袖論壇，不少當地市議員和警員到場支持。活動中，慈濟小學四年級學生針對「環保愛地球」（Ways to Save the Environment），五年級學生針對「茹素護生」（Go Greener）等專題發表演講，讓觀眾對學生們穩健而精采的演講給予高度讚揚。

近50名慈濟小學兩個年級的學生及家長，與官員一同在核桃市議會聆聽學生的精采演說，學童們分別以流利的中英文依序講述各自觀點。讓不少在場市議員為其穩健而出色的演說深受感動，報以熱烈掌聲。演講結束後，市議會成員頒發表揚獎給學生們

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰表示，非常感謝核桃市提供慈濟學校優質的學習環境，這也表明了核桃市對慈濟教學成果的肯定。當慈濟提出此教案時，核桃市政府迅速認同和回應，期望透過此次活動，培養下一代成為優秀的社區公民。

核桃市議員秦振國表示，孩子們做得很棒，從他們那裡學到了很多環保知識和如何保護環境的方法。孩子們不僅僅是展示了這些方法，還通過自己的生活方式，展示環保的生活態度，這是大家需要學習的。

演講結束後，市議會頒發表彰證書給孩子們，鼓勵他們不忘初心。（記者張庭瑜/攝影）
演講結束後，市議會頒發表彰證書給孩子們，鼓勵他們不忘初心。（記者張庭瑜/攝影）
市議員和警察在台下仔細聆聽，對孩子們的雙語能力感到驚喜。（記者張庭瑜/攝影）
市議員和警察在台下仔細聆聽，對孩子們的雙語能力感到驚喜。（記者張庭瑜/攝影）
學生們以中英文流暢分享演講內容，並用心傳達所想表達的意思。（記者張庭瑜/攝影）
學生們以中英文流暢分享演講內容，並用心傳達所想表達的意思。（記者張庭瑜/攝影）

核桃 教育 加州

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