慈濟青少年社區領袖論壇 推廣環保、素食理念

所有家長、來賓和演講的學生一同合影留念。(記者張庭瑜/攝影)

慈濟美國教育 基金會與南加州核桃 市政府(City of Walnut, CA),日前合辦首屆青少年社區領袖論壇,不少當地市議員和警員到場支持。活動中,慈濟小學四年級學生針對「環保愛地球」(Ways to Save the Environment),五年級學生針對「茹素護生」(Go Greener)等專題發表演講,讓觀眾對學生們穩健而精采的演講給予高度讚揚。

近50名慈濟小學兩個年級的學生及家長,與官員一同在核桃市議會聆聽學生的精采演說,學童們分別以流利的中英文依序講述各自觀點。讓不少在場市議員為其穩健而出色的演說深受感動,報以熱烈掌聲。演講結束後,市議會成員頒發表揚獎給學生們

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰表示,非常感謝核桃市提供慈濟學校優質的學習環境,這也表明了核桃市對慈濟教學成果的肯定。當慈濟提出此教案時,核桃市政府迅速認同和回應,期望透過此次活動,培養下一代成為優秀的社區公民。