慈濟青少年社區領袖論壇 推廣環保、素食理念

所有家長、來賓和演講的學生一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

慈濟美國教育 基金會與南加州核桃 市政府（City of Walnut, CA），日前合辦首屆青少年社區領袖論壇，不少當地市議員和警員到場支持。活動中，慈濟小學四年級學生針對「環保愛地球」（Ways to Save the Environment），五年級學生針對「茹素護生」（Go Greener）等專題發表演講，讓觀眾對學生們穩健而精采的演講給予高度讚揚。

近50名慈濟小學兩個年級的學生及家長，與官員一同在核桃市議會聆聽學生的精采演說，學童們分別以流利的中英文依序講述各自觀點。讓不少在場市議員為其穩健而出色的演說深受感動，報以熱烈掌聲。演講結束後，市議會成員頒發表揚獎給學生們

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰表示，非常感謝核桃市提供慈濟學校優質的學習環境，這也表明了核桃市對慈濟教學成果的肯定。當慈濟提出此教案時，核桃市政府迅速認同和回應，期望透過此次活動，培養下一代成為優秀的社區公民。