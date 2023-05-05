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母親節餐會 周友澤變魔術送媽媽驚喜

記者楊青／洛杉磯報導
好萊塢魔術城堡會員周友澤表演的鴿子魔術具有濃鬱歐美色彩，活靈活現的一群鴿子，瞬間變成了空中翻飛的雪花或手絹。（周友澤提供）
好萊塢魔術城堡會員周友澤表演的鴿子魔術具有濃鬱歐美色彩，活靈活現的一群鴿子，瞬間變成了空中翻飛的雪花或手絹。（周友澤提供）

世界日報2023母親節感恩餐會將邀請知名魔術師周友澤表演，別開生面的鴿子魔術以及百變珠寶箱現場為媽媽們送上驚喜小禮物，驚艷可期。

作為好萊塢魔術城堡會員，周友澤的鴿子魔術具有濃鬱的歐美魔術色彩。來自上海，周友澤從40歲多歲才開始學習魔術，就像魔術本身的魔力，「魔術不會拒絕任何年齡的學生」。

他剛開始什麼種類的魔術都學，手上功夫、舞台道具，五花八門，最後發現最喜歡的是鴿子魔術，一學就是三年，拜師學藝，到拉斯維加斯、紐約等世界頂級的魔術表演城市觀摩，學習台風和手法，再加以創新，青出於藍勝於藍。他專門養了六、七隻鴿子，每隻鴿子都訓練有素。除了平常的訓練，到演出前幾周還要進行演出專門訓練，表現特別好的在它們的脚上綁上紅簽，代表可以擔任主角；表現一般的給藍簽，作為配角。音樂一起，鴿子們各就各位，與魔術師配合得天衣無縫，「鴿子們非常聰明，聽到音樂就會心裏有數，知道要做什麼動作」。周友澤說，其實鴿子們最期待的是成功演出之後的大餐美食，所以大家都會很賣力。

這次世界日報母親節慶典，除了最拿手的鴿子魔術外，周友澤還將表演中國的老魔術，比如解套老虎鉗，這一魔術源自中國大陸，是很多老美喜歡學習的中國魔術之一。此外還有一些與現場觀眾互動的小魔術，比如魔術師和臨時演員各自手拿一條手絹，都在中間剪一刀，但最後臨時演員的手絹果真破了一個洞，魔術師的手絹卻完好如初。最後的壓軸魔術，則是魔術師將一個空箱子變成百寶箱，精美小禮品送給現場的媽媽們，祝福所有的媽媽節日快樂。

周友澤（右）在中國各地和東南亞巡迴演出20多年，和姜昆（中）是好朋友。（周友澤提...
周友澤（右）在中國各地和東南亞巡迴演出20多年，和姜昆（中）是好朋友。（周友澤提供）

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