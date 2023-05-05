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母親節餐會 謝莉靖唱出「惠特尼」母親的愛

記者楊青／洛杉磯報導
謝莉靖（右）將在世界日報2023年母親節慶典上再展歌喉，為母親們獻上多首耳熟能詳的華洋歌曲。（謝莉靖提供）
謝莉靖（右）將在世界日報2023年母親節慶典上再展歌喉，為母親們獻上多首耳熟能詳的華洋歌曲。（謝莉靖提供）

近年在南加州許多大型活動受邀登場的實力派歌手謝莉靖（Kelly謝），將在世界日報2023年母親節感恩餐會慶典上再展歌喉，為母親們獻上多首耳熟能詳的華洋歌曲，再現惠特尼和鄧麗君對母親的問候，和人間親子深情的天籟之音。

95年隨家人從上海移民來美的謝莉靖，五歲開始顯露出對音樂的興趣，喜愛美術的父親發現女兒的特殊愛好後，鼓勵孩子學習聲樂和唱歌。

「我什麽歌都可以唱」，謝莉靖表示，父母給了她一副音域寬廣的好嗓子，再加上多年學習，海納眾家之長，美聲、民歌、通俗、藍調、搖滾、鄉村和爵士都可以唱，尤其是惠特尼休斯頓、席琳狄翁、  麥克傑克森和卡倫卡彭特的歌曲更是她的最愛，百唱不厭。

此次應邀參加世界日報母親節慶典，謝莉靖特別選了惠特尼1985年推出的「你至高無上的愛（Greatest Love Of All）」和1992電影「保鏢」插曲「我將永遠愛你（I will always love you）」，「我覺得這兩首歌特別符合表達母親對孩子愛」，謝莉靖說，尤其是至高無上的愛中的「我相信孩子是我們的未來，好好教他們，向他們展示內心擁有的所有美麗，給他們自豪感」、「永遠不要走在任何人的影子裡，不管失敗，還是成功，至少我會像我相信的那樣生活，因為最偉大的愛，與我同在」，歌詞展示了母親對孩子最原始和淳樸的愛，母親對孩子的愛不會更改。

謝莉靖（左）和已故戲劇家黎錦揚（右）。（謝莉靖提供）
謝莉靖（左）和已故戲劇家黎錦揚（右）。（謝莉靖提供）

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