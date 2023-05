母親節餐會 謝莉靖唱出「惠特尼」母親的愛

謝莉靖(右)將在世界日報2023年母親節慶典上再展歌喉,為母親們獻上多首耳熟能詳的華洋歌曲。(謝莉靖提供)

近年在南加州 許多大型活動受邀登場的實力派歌手謝莉靖(Kelly謝),將在世界日報 2023年母親節 感恩餐會慶典上再展歌喉,為母親們獻上多首耳熟能詳的華洋歌曲,再現惠特尼和鄧麗君對母親的問候,和人間親子深情的天籟之音。

95年隨家人從上海移民來美的謝莉靖,五歲開始顯露出對音樂的興趣,喜愛美術的父親發現女兒的特殊愛好後,鼓勵孩子學習聲樂和唱歌。

「我什麽歌都可以唱」,謝莉靖表示,父母給了她一副音域寬廣的好嗓子,再加上多年學習,海納眾家之長,美聲、民歌、通俗、藍調、搖滾、鄉村和爵士都可以唱,尤其是惠特尼休斯頓、席琳狄翁、 麥克傑克森和卡倫卡彭特的歌曲更是她的最愛,百唱不厭。