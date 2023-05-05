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漢庭頓圖書館紫藤花盛開 別錯過夢幻藍紫色隧道

記者趙健／聖瑪利諾市報導
藍紫色的花穗從樹枝上垂落下來，給人一種優雅和浪漫的感覺。（圖片來源：受訪人提供）
藍紫色的花穗從樹枝上垂落下來，給人一種優雅和浪漫的感覺。（圖片來源：受訪人提供）

每年的4月中旬至5月中旬是南加州紫藤花（Chinese wisteria）盛開的季節。最近，洛杉磯縣聖瑪利諾市著名的漢庭頓圖書館（The Huntington Library）內的紫藤花已開始綻放，喜歡賞花的民眾不要錯過這裡美麗的景象。

視頻來源：林永健/記者趙健後製

漢庭頓圖書館的紫藤花是園內最受歡迎的植物之一，也是美國西海岸最大、最古老的紫藤花樹之一。它在20世紀初由漢庭頓圖書館的創辦人Henry E. Huntington引進到該園林內。每年春天，紫藤花盛開，藍紫色的花穗從樹枝上垂落下來，給人一種優雅和浪漫的感覺。

聖瑪利諾市居民林永健和太太近日剛從漢庭頓圖書館賞花歸來。林永健說，漢庭頓圖書館的紫藤花真的是非常美麗，強烈推薦大家去看一看。而且現在漢庭頓圖書館中的玫瑰也已陸續開始綻放，最近正是賞花的好時節，南加州的朋友們千萬不要錯過這種福利。林永健還作詩形容漫步其中的美景，「滿目紫簾樹上掛，忽覺萬朵一時開，偶聞隔林歌鳥聲，時有香風襲人來。」

此外，漢庭頓圖書館的玫瑰花園英國茶室，也將於5月24日重新向公眾開放，茶室內將提供優雅精緻的茶點服務。屆時，來訪民眾可以一邊賞花，一邊品嚐英式下午茶，將是一個美妙的體驗。

漢庭頓圖書館的紫藤花一般在每年的4月中旬至5月中旬左右盛開。（圖片來源：受訪人提...
漢庭頓圖書館的紫藤花一般在每年的4月中旬至5月中旬左右盛開。（圖片來源：受訪人提供）

漢庭頓圖書館 加州 南加

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