迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加州冒險樂園中小美人魚愛麗兒的海底冒險項目將於6月關閉。（記者朱敏梓／攝影）

隨著夏季旅行高峰期臨近，迪士尼樂園 度假區將從6月5日開始關閉迪士尼樂園的三個受歡迎的經典遊樂設施，和加州 冒險樂園的一個遊樂設施以進行翻新。迪士尼樂園度假區尚未在其網站上透露遊樂設施何時重新開放。

預計6月5日關閉的遊樂設施，包括迪士尼樂園廣受歡迎的幻想世界彼得潘飛行歷險（Peter Pan's Flight in Fantasyland），該項目通常都需要30分鐘到1小時排隊時間，有時在旺季還要等更長時間。該行程的歷史平均等待時間為34分鐘，Thrill Data報告紀錄的最長等待時間為90分鐘。

位於迪士尼樂園彼得潘遊樂設施旁邊的蟾蜍先生的狂野之旅（Mr. Toad's Wild Ride），也將於6月5日關閉。它的歷史等待時間僅為16分鐘，最長為55分鐘。蟾蜍先生和小飛俠景點，是迪士尼樂園1955年7月17日開幕日起運營的原創遊樂設施。

另一個將於6月在Fantasyland關閉的熱門遊樂設施，是愛麗絲的漫遊奇境（Alice in Wonderland），其歷史平均等待時間為26分鐘，有紀錄的最長等待時間為90分鐘。

毗鄰迪士尼樂園的加州冒險樂園中，小美人魚愛麗兒的海底冒險（Little Mermaid - Ariel's Undersea Adventure）是該冒險樂園6月唯一關閉的遊樂設施。該項目通常不需要太多等待，歷史平均等待時間為10分鐘。

最近，迪士尼主題公園一直在翻新，或重新設計公園周圍的各種遊樂設施。目前在迪士尼世界，Rock 'n' Roller Coaster正關閉進行翻新。Magic Kingdom的Splash Mountain於1月23日關閉，重新命名為Tiana's Bayou Adventure，並將於2024年重新開放。