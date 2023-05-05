迪士尼星際大戰月 星戰迷驚喜

在星戰月的慶祝活動中，超空間山回歸。（迪士尼提供）

星際大戰月（Star War Month）將於5月1日至6月4日重返迪士尼樂園 度假區，為迪士尼樂園及其他地區帶來史詩般的冒險，和令人興奮的風味美食 。在一個月中，星戰迷們可在園內盡情感受星戰世界的樂趣。

在慶祝活動中，超空間山（Hyperspace Mountain）回歸，客人可以在超空間中疾馳而過，同時躲避激烈的混戰。星際大戰月的特色食品和飲料也是亮點之一，包括Temple Rootleaf 和 Moss Salad和Darth by Chocolate Parfait等美食。

在迪士尼市中心區，客人可在「星際大戰：絕地武士」的背景下拍照留念，並在 Marceline’s Confectionery、Lovepop、Pandora Jewelry 和 California Sole選購更多周邊商品。迪士尼樂園度假區酒店的電影之夜，還會在5月的特定夜晚放映最受歡迎的星際大戰傳奇電影。

從5月4日開始，通過Disney Genie+ 服務，遊客可訂製自己的曼達洛頭盔和盔甲，以BB-8或BD-72形象驚喜現身。除了這些令人驚嘆的體驗之外，迪士尼樂園度假區的客人還可在全年任何時間來到星際大戰園區進入遙遠的銀河系，在星際大戰園區享受激動人心的景點，與熟悉的面孔相遇和品嚐星際美食。