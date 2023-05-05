周末這樣玩╱72年歷史花園 成植物博物館

加州植物園中的藝術裝飾。（蕭愛╱攝影）

洛縣克萊蒙市（Claremont）聖蓋博山腳下，有一個種植保護加州 原生植物的花園，有72年歷史，是教育公眾、認識加州本土植物知識的研究機構，也是大眾可以來休閒參觀的花園。春天野花齊放，樹葉綠草青翠，遠山還掛著白雪，加州植物花園景觀著實不同。

（影音來源：蕭愛）

今年在加州植物花園舉辦獨一無二慶祝母親節 派對，母親節（5月14日）當天，母親可以免費入園。Woodland Coffee Roasters 將提供加州本土植物冰鎮咖啡和茶飲，伴隨著來自 Saca's Mediterranean Cuisine 和甜點，Pheobe Madison Schrafft 有現場豎琴音樂彈奏，以及母親節主題活動。還將提供啤酒和葡萄酒，門票價格包括一杯飲料； 可購買額外的飲料。 加州植物園宣傳板。（蕭愛╱攝影） 加州植物園蒼勁的老橡樹。（蕭愛╱攝影）

它雖不及南加其他花園有名，但是專精加州本土植物培育種植，目前有超過2萬2000種，其中有些是稀有或是瀕臨絕種的植物，所以人們稱它是一座活生生的加州植物博物館。 加州植物園像金箔片的香菇。（蕭愛╱攝影）

花園座落在洛杉磯以東約35英里處，走10號高速公路往東行46號Towne街出口，往北行，在Foothill右轉，至College Ave左轉，即可看到標誌。停車場免費停車，進園需要付門票，成人票10元，年長者、學生6元，兒童5元。可以先上植物花園網站購買。

它是加州最大的本土植物花園，占地86英畝。輕鬆漫步植物園 內，走遍所有小徑大約要三個小時。這些熟識又有些陌生的各種加州植物，遍布整個園區，並有專業告示牌，告知大家植物名稱及所屬之科別。

靠近入口處的沙漠植物邵氏龍舌蘭，它生長在巴哈加尼福利亞、美墨邊境，已經瀕臨滅絕。 花園知識看板上發布了該物種的保護計畫。

花園內有許多有趣的植物，像加州橡樹，有枝葉繁盛雄偉的橡樹及橡樹森林，還有黑色橡樹，橡樹愈黑、年齡愈大。 加州植物園在蒙克萊市。（蕭愛╱攝影）

在一堆樹叢中發現一棵奇特的樹，光滑的樹幹上長出密密麻麻的小枝葉，呈發射狀，鶴立雞群般立在小樹叢中，告示板上面寫的是Boojum Tree。

約書亞樹在園中有專屬區，雖然不是很多，但是各種姿態自由生長，看起來完全不像約書亞樹國家公園的樹。目前園內許多株正在開花，有含苞待放的，也有已經盛開的。

這棵樹的樹枝呈放射狀。（蕭愛╱攝影）

在樹下還發現閃閃發亮的金色菇，生長在碎木料中，真像純金金片，初生時像磨菇，長大後變成薄薄一片，更似金片。在約書亞樹區也能看到一朶更大的金色菇。

進園時，會發一張觀察鳥的紙張，希望進園的民眾在看花、認樹之餘，能注意鳥類，並統計一下：今天你看到幾隻鳥，在哪裡看到鳥？在地上、樹上、水池邊、還是在叢林內？牠們在作什麼？希望透過與民眾的交流，收集到更多資訊。

園中很多藝術創作是個人捐贈的，也有的是紀念親人捐獻的，像是供人休息的靠背長凳。尤其最近增加很多全新的，上面都貼了人名、時間。 加州植物園中的藝術品。（蕭愛╱攝影）

園中不同的角落有室外亭子，很多人選擇在這裏結婚，記者來訪當天有三區在舉行婚禮，可見許多人喜愛這裡的鳥語花香、清雅脫俗的環境。

靠近出口處，有一截紅木，教大家如何看樹的年輪，估計這一截木頭在砍伐時大約是1300年的樹齡。屬海岸紅木，是加州官方州樹。另外還有一段文字是說本園的前生今世，加州植物花園的前身，原來在橙縣，1951年搬到現址，改成現在名稱，成為加州植物的培植地。

小檔案：

名稱：加州植物花園 California Botanic Garden

地址：1500 North College Avenue Claremont, CA 91711

官網：www.calbg.org

電話：(909) 625-8767