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聖伯納汀諾聯合學區 表彰慈濟善舉

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖伯納汀諾市聯合學區近日向慈濟頒發「社區夥伴獎」。（慈濟提供）
聖伯納汀諾市聯合學區近日向慈濟頒發「社區夥伴獎」。（慈濟提供）

南加內陸聖伯納汀諾市聯合學區近日向慈濟頒發「社區夥伴獎」（Community Partner Award ），表彰慈濟在過去27年來的內陸志工團隊持續關懷當地弱勢家庭。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，慈濟1996年在良機農場開始食物發放，了解到貧困農工對醫療需求，經由良機農場業者廖日山和社區領袖李維拉博士（Dr. Tom Rivera）的協助，在農場和天主教堂停車場開啟定期義診。2006年又把服務擴展到教育，在萊陀溪小學（Lytle Creek Elementary ）開設品格教育課程。

疫情大流行後，經歷封鎖，慈濟不僅持續為弱勢家庭每月發放食物，還頒發優秀學生獎學金，更在解封後立即重啟社區義診，還增加惜福屋二手衣物發放。今年冬季風暴後，走訪當地山區受災老人和貧困家庭，送去環保毛毯等救急物資和慰問金。

曾慈慧說，雖然慈濟志工不會說西班牙語，但一直默默為社區提供服務，感恩同樣希望照顧好居民的學區管理團隊認同慈濟，與慈濟一起協力為幫助孩童和學生而努力，「我們將一直在此帶動深入社區人人慈濟的行動」。

聖伯納汀諾市學區代表努納茲（Norm Nunez）表示，慈濟在當地社區做了很多事。「慈濟總是在這裡，一直都在這裡。」

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