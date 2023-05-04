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洛縣護士快餐店遭遊民騷擾 店內員工竟無動於衷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛縣女子被遊民尾隨進入賽百味。（取自KTLA5）
洛縣女子被遊民尾隨進入賽百味。（取自KTLA5）

監控攝像頭捕捉到一個可怕的時刻，洛杉磯縣一名女子遭到遊民男子騷擾和威脅，並被尾隨進入賽百味（Subway）連鎖餐廳，店內員工目睹事件發生，卻沒有伸出援手，此事件引起不少華人熱議。

影音來源：現場監控探頭／記者邵敏後製

事情發生在3月中旬下午3時左右，地點在洛縣庫爾富市（Culver City）的一家賽百味三明治店。被害人Halima Othman是來自長堤（Long Beach）的護士，她首先在塞普爾維達大道（Sepulveda Boulevard），靠近威尼斯大道（Venice Boulevard）的商店外發現這名男子，現場距離高速公路立交橋下遊民營地約一個街區。

Othman描述案發經過，認為遊民精神錯亂，因為他一直在談論一個殺手，並說Othman欠錢，當女子進入賽百味餐廳時，遊民男子尾隨跟著進店。從現場的一段監控視頻可以看到，女護士倒退到餐廳角落，但遊民步步緊逼。Othman表示，男子叫她卡羅爾（Carol）這個名字，說要找殺手來追殺，會開槍打死她。 Othman注意到男子的雙手放在背後，她認為可能是一把槍。

面對這樣的緊急情況，Othman覺得自己會有生命危險，她請求賽百味餐廳員工幫助她，同時躲在一個裝滿籌碼的架子後面。監控視頻顯示，旁邊的員工繼續製作三明治，並在觀看事件的發展。Othman表示當時無人相助，也沒有人撥打911報警電話，她很失望，讓她難以理解的是，員工當時竟對她大喊大叫，讓她出去。

後來Othman撥打報警電話呼救，遊民男子最終離開。事後談到現場員工的表現時，Othman表示無法接受，員工一直在做三明治，沒有伸手相助。她希望通過講述自己的故事，呼籲人們在困難時刻互相幫助。

洛縣華人聚居城市羅蘭岡發生過類似事件，華人在超市門口停車場被人搶劫，甚至被打得頭破血流，但現場路人匆匆經過，無人相助。此事曾引發熱議，有華人對路人的冷漠憤慨，也有人認為危險時刻，應先保護自己，不能莽撞見義勇為。

但對此次賽百味員工的行為，華人普遍認為，案發在餐廳內，被害人主動求助，員工至少應放下手上工作，撥打報警電話幫助被害人，而不應如此冷漠。對於發生這樣的事，截至目前，賽百味餐廳尚未發表任何評論。

被害人跳到員工的地方躲避遊民，卻被喝令出去。（取自KTLA5）
被害人跳到員工的地方躲避遊民，卻被喝令出去。（取自KTLA5）
女子被遊民威脅，一旁員工繼續做三明治。（取自KTLA5）
女子被遊民威脅，一旁員工繼續做三明治。（取自KTLA5）

遊民 華人 洛縣

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