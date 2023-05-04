我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

涉酒駕 爾灣韓裔州參議員道歉

洛杉磯訊
爾灣民主黨韓裔加州參議員閔大衛（Dave Min，譯音)3日在其臉書上發文表示，他在周二晚上（2日）因酒後駕車輕罪而被傳訊，根據沙加緬度警方記錄，閔大衛3日已從沙加緬度縣監獄獲釋。（取自閔大衛推特）
爾灣民主黨韓裔加州參議員閔大衛（Dave Min，譯音)3日在其臉書上發文表示，他在周二晚上（2日）因酒後駕車輕罪而被傳訊，根據沙加緬度警方記錄，閔大衛3日已從沙加緬度縣監獄獲釋。（取自閔大衛推特）

爾灣民主黨韓裔加州參議員閔大衛（Dave Min，譯音)3日在其臉書上發文表示，他周二晚上（2日）因酒後駕車輕罪而被傳訊，根據沙加緬度警方紀錄，閔大衛3日已從沙加緬度縣監獄獲釋。

根據沙加緬度蜂報報導，閔大衛3日上午9時08分發出的臉書帖子寫道：「我昨晚開車的決定是不負責任的。我承擔全部責任，我的行為沒有任何藉口。對於我的家人、選民和支持者，我深感抱歉。我知道我需要做得更好。我不會讓這種個人失敗分散我們在加州和華盛頓的工作」。目前還不清楚這份輕罪傳票是在哪裡發出，他當時的血液酒精含量也不得而知。

民主黨加州參議員閔大衛正在競選國會47選區聯邦眾議員席位，希望在2024年接替現任同黨聯邦眾議員波特（Katie Porter） 的激烈角逐中勝出。閔大衛在該區的主要對手，是共和黨前加州參議員斯科特·鮑 (Scott Baugh) 。另外，波特已宣布角逐任期屆滿將退休的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的席位。

根據加州法律，如果一個人的血液酒精含量大於0.08%，則可將其視為酒後駕車。酒後駕車通常屬於輕罪，但如果十年內第四次或以上違規，則為重罪。酒後駕車最常見的處罰是緩刑幾年和罰款。酒後駕車罪成立的人還需要維持三年的高風險保險。

1976年出生的閔大衛2020年首次當選加州參議員，今年1月宣布競選波特的聯邦眾議員席位。

加州 參議員 眾議員

上一則

洛城新語／好萊塢創作者的罷工覺醒

下一則

西洛杉磯兩棟退伍軍人住房 落成

延伸閱讀

爾灣韓裔州參議員酒駕被捕後釋放 臉書發文道歉

爾灣韓裔州參議員酒駕被捕後釋放 臉書發文道歉
全美夢想州排名 加州退居第33

全美夢想州排名 加州退居第33
加州人口續外流 新建住房數卻增

加州人口續外流 新建住房數卻增
蒙郡議員加萬多 宣布參選馬州國會參議員

蒙郡議員加萬多 宣布參選馬州國會參議員
NBA／約柯奇罰球失手 灰狼逃過橫掃

NBA／約柯奇罰球失手 灰狼逃過橫掃
奧克拉荷馬學院槍案1死 兇手落網

奧克拉荷馬學院槍案1死 兇手落網

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情