涉酒駕 爾灣韓裔州參議員道歉

爾灣民主黨韓裔加州參議員閔大衛（Dave Min，譯音)3日在其臉書上發文表示，他在周二晚上（2日）因酒後駕車輕罪而被傳訊，根據沙加緬度警方記錄，閔大衛3日已從沙加緬度縣監獄獲釋。（取自閔大衛推特）

爾灣民主黨韓裔加州參議員 閔大衛（Dave Min，譯音)3日在其臉書上發文表示，他周二晚上（2日）因酒後駕車輕罪而被傳訊，根據沙加緬度警方紀錄，閔大衛3日已從沙加緬度縣監獄獲釋。

根據沙加緬度蜂報報導，閔大衛3日上午9時08分發出的臉書帖子寫道：「我昨晚開車的決定是不負責任的。我承擔全部責任，我的行為沒有任何藉口。對於我的家人、選民和支持者，我深感抱歉。我知道我需要做得更好。我不會讓這種個人失敗分散我們在加州和華盛頓的工作」。目前還不清楚這份輕罪傳票是在哪裡發出，他當時的血液酒精含量也不得而知。

民主黨加州參議員閔大衛正在競選國會47選區聯邦眾議員 席位，希望在2024年接替現任同黨聯邦眾議員波特（Katie Porter） 的激烈角逐中勝出。閔大衛在該區的主要對手，是共和黨前加州參議員斯科特·鮑 (Scott Baugh) 。另外，波特已宣布角逐任期屆滿將退休的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的席位。

根據加州法律，如果一個人的血液酒精含量大於0.08%，則可將其視為酒後駕車。酒後駕車通常屬於輕罪，但如果十年內第四次或以上違規，則為重罪。酒後駕車最常見的處罰是緩刑幾年和罰款。酒後駕車罪成立的人還需要維持三年的高風險保險。

1976年出生的閔大衛2020年首次當選加州參議員，今年1月宣布競選波特的聯邦眾議員席位。