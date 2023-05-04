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紅燈區大搖大擺招客 遇警視而不見

記者張庭瑜、劉子為、陳開／洛杉磯報導
在菲格羅亞街，許多流鶯自由行走，並有不少尋求服務的人主動上前詢問。（世說新聞小組拍攝）
在菲格羅亞街，許多流鶯自由行走，並有不少尋求服務的人主動上前詢問。（世說新聞小組拍攝）

儘管美國除內華達州的某些縣之外大部分地區賣淫、嫖娼屬於違法行為，但許多城市仍有知名的紅燈區。最近，在洛杉磯一個著名的紅燈區，站街女的數量似在增加，甚至對在附近巡邏的警察視而不見。這與加州今年生效的一項法案有關。世說新聞小組5月2日親訪及探討洛杉磯的紅燈區，以及遊走在灰色地帶的站街行為。

視頻來源：世說新聞製作團隊

世說新聞團隊2日驅車來到洛杉磯市東南部的菲格羅亞街（Figueroa Street），當時是白天，晴空萬里，本以為可能會一無所獲，沒想到仍目睹好幾位站街女，包括多位非裔和西裔。站街女們多穿著暴露，比如比基尼泳衣、緊身短裙和絲襪，在白天的大街上顯得十分醒目。

儘管周圍有警車出沒，也絲毫沒有影響到站街女們的行動。一位站街女快步走在主街道上，僅穿著比基尼和緊身短褲。一位站街女邊拿手機通話邊四處張望，似乎在尋找些什麼。

流鶯們穿著暴露，以展現好身材為主。（世說新聞小組拍攝）
流鶯們穿著暴露，以展現好身材為主。（世說新聞小組拍攝）

在主街的岔路上能看見更多站街女的身影，兩位身材高䠷的站街女似在詢問過往車輛是否需要服務。儘管世說新聞記者隔著車窗拍攝，一些站街女仍十分機警，能覺察到鏡頭存在。據悉，她們的身旁可能有皮條客在督察，甚至會牽涉到黑幫。

雖然許多警車仍在該地區巡邏，但這並不阻止許多流鶯在該地區的活動。（世說新聞小組拍...
雖然許多警車仍在該地區巡邏，但這並不阻止許多流鶯在該地區的活動。（世說新聞小組拍攝）

討論人口走私和賣淫問題時，需正視其帶來的嚴重風險和問題，尤其是涉及未成年賣淫，或拐賣人口的情況，更需高度重視。所謂「沒有需求，就沒有供給、沒有買賣」的道理，如能從源頭上解決這些問題，例如透過法律的約束力、加強教育宣導、提高社會對性別平等，和人權保障的認識等方式來解決。如果有發現身邊有人口走私的受害者，可以勇敢站出來，向當地警局舉報。

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