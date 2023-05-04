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安全街道法 竟成站街女庇護傘

記者張庭瑜、劉子為、陳開／洛杉磯報導
不少站街女會主動於路邊詢問是否需要其提供服務。（世說新聞小組拍攝）
不少站街女會主動於路邊詢問是否需要其提供服務。（世說新聞小組拍攝）

美國除了內華達州的某些縣允許紅燈區（風化區，以性交易為主要產業的區域）合法存在，其他州的紅燈區都是違法的。儘管如此，許多城市仍然有遊走法律邊緣的紅燈區，比如洛杉磯著名的紅燈區，近期站街女的數量似乎有所增加，且即使有警察在附近巡邏，她們似乎也不怕。

視頻來源：世說新聞製作小組

原來這與加州今年初生效的「人人享有更安全街道法」（Safer Streets for All Act）的SB357法案有關，該法案禁止警察逮捕街頭「看似為」妓女在遊蕩的人，也引起民眾關注，激起一波站街行為在灰色地帶中存在，但極可能帶來社會問題的激烈討論。

賣淫不合法 站街卻無法逮捕

這項法案變相允許甚至縱容站街現象，為立法者始料未及。這項法案的初衷，原本是防止對非異性戀LGBTQ群體的歧視。根據原有的禁止遊蕩法令（loitering ban），極可能會造成警方逮捕部分行走在大街上的LGBTQ群體的成員，因為他們的著裝可能會相對暴露，讓警方誤以為是賣淫者。加州刑法原有的第653.22條遊蕩賣淫（Loitering for Prostitution）規定，在公共場所遊蕩意圖賣淫是犯罪行為，這是一種與嫖妓非常相似但又不同的罪行，仍構成輕罪。

但在SB357法案生效後，已廢除加州刑法第653.22條，等同默許了穿著暴露在街上遊蕩的行為，且警察不能隨意逮捕站街女郞，讓她們有了逃脫逮捕的理由，也形成賣淫雖然不合法，但是站街卻處於灰色地帶的現象。

許多站街女穿著暴露，在面對攝影機拍攝時也毫不畏懼。（世說新聞小組拍攝）
許多站街女穿著暴露，在面對攝影機拍攝時也毫不畏懼。（世說新聞小組拍攝）

打擊性剝削的非營利組織Journey Out的危機案件經理艾琳威爾遜，在接受福斯（FOX）電視台採訪時就表示，如今每天有多達50輛汽車在排隊等候和站街女問價。

新的法律，在一定程度上縱容了站街問題。國家性剝削中心副主席斯蒂芬妮鮑威爾也補充，只有堅決打擊違法的賣淫嫖娼，才能阻止日漸氾濫的人口走私犯罪。新的法律，有幫倒忙的嫌疑。

人口走私猖獗 新法幫倒忙

其實人口走私，通常會伴隨著站街女現象出現。例如今年2月在南加州開展的打擊賣淫嫖娼活動中，洛杉磯縣與洛杉磯市警局等機構，就營救了131名被迫從事賣淫的女性。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）曾在新聞發布會上表示，為期七天的救援行動中，營救出的人口走私受害者年齡，最年輕的13歲，最年長的52歲，平均年齡大約20多歲。人口走私在南加地區較為盛行，要消滅該現象任重道遠，希望民眾倘若發現身邊有人口走私的受害者，積極向警局報告。

對抗人口走私的非盈利組織ZOE international首席營運官Dave Cox表示，在大洛杉磯地區，未成年賣淫每天至少會發生20到30次。必須要嚴懲人販與嫖客，向十幾歲的未成年人進行性交易，與強姦沒什麼不同。

加州 洛杉磯 警察

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