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樂活50加基金會 5/16分享健康資源

洛杉磯訊
樂活50加5月16日免費健康資源分享餐會， 款待預先報名前200位， 額滿即止。（樂活50加提供）
樂活50加5月16日免費健康資源分享餐會， 款待預先報名前200位， 額滿即止。（樂活50加提供）

每年5月是亞太裔傳統月，也是心理健康推廣月。總部在南加，致力服務華裔中老齡社區的非營利組織「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation)，訂5月16日（周二）上午10點到下午2點，於聖蓋博希爾頓酒店舉辦一場免費健康資源分享餐會。預先註冊報名的前200位將可免費參加，並享用主辦方款待的美式早餐及中式午餐。

5月16日舉辦的免費健康資源分享餐會，洛杉磯縣政府心理部門長堤亞太家庭心理健康中心負責人謝公達博士 (Dr. Derek Hsieh) ，將傳授保持快樂與心理健康的祕訣。多次獲獎的好萊塢華裔導演Tom Huang，將現場放映最新電影「與老爸過招」(Dealing With Dad)片段，並講述他照顧患抑鬱症父親達八年的感人故事，以及他拍攝電影的創作靈感。最受樂活50加會員喜愛的尊巴舞Katie老師， 和低衝擊肌力鍛練Vickey老師，將現場帶領大家動動身體來強化大腦。 

「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation) 首席執行官兼共同創辦人李兆平 (Amanda Lee) 表示，「變老」對許多人來說是形成重大壓力的開端，面對精神健康問題並儘早尋求幫助，是一種健康老齡化的表現。

活動免費參加，但座位有限，額滿即止，需預先註冊取得確認手機短信，恕不接受現場報名。如欲了解更多活動詳情，可至樂活50加官網：www.happy50plus.org，或電：1-800-881-3466。

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