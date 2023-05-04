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女企業家張嫻 培養3個藤校孩子

記者楊青╱洛杉磯報導
三個藤校孩子的華人媽媽張嫻。（記者楊青╱攝影）
三個藤校孩子的華人媽媽張嫻。（記者楊青╱攝影）

又是驪歌高唱時。洛杉磯華人女企業家張嫻（Grace Cheung）今年母親節雙喜臨門，除了兒子拿到哈佛大學建築研究所碩士畢業證書，華人社區「2023年度優秀母親」的殊榮也如期而至，這位在多年的職業婦女生涯中養育出三個藤校孩子的華人母親，實至名歸。

她的大女兒Tiffany賓州大學沃頓商學院畢業；大兒子Jeffrey哈佛大學畢業；小兒子在讀布朗大學三年級。如果說上藤校難，三個孩子全部上藤校，則是難上加難。

「我對孩子們的教育永遠都是鼓勵，沒有壓力」，張嫻說，今年5月將從哈佛大學畢業大兒子，他在學期間與一個同學合辦的建築設計公司，目前入選哈佛大學100多家學生自組公司評選最優綜合評分前五名，將在今年5月再次角逐全美知名企業的前三名。

早年和先生一起移民來美，張嫻先是幫忙先生的房地產生意，後來自己在聖蓋博全統廣場開了珠寶店和義大利時裝精品店，每天忙得不可開交，「所以我總是將時間分成一段一段，每個孩子都給專門的時間」，每次孩子的文藝演出和體育活動，她一定到場。小兒子中學高中期間吹長笛，每次演出都會聽到媽媽的掌聲；老大和老二高爾夫球打得好，幾乎每次都會陪孩子們走完18個洞。

三個孩子上學離家後，張嫻開始重拾自己的設計愛好，為客人設計珠寶款式。同時，她以美國華人婦女會會長的身分常年帶領會員們做義工，出資出力，向老人公寓、流浪中心、家暴中心等弱勢群體捐助各種物資。

就像珠寶給人們生活帶來的儀式感，張嫻說，她喜歡生活有儀式感，家人和好友的生日她都牢記在心；每個星期天不工作時，她一定會買一束花回家，還帶上一點好吃的，一瓶酒，一點起司，東西不多，卻給全家帶來驚喜。

哈佛大學 華人 義大利

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