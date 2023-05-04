大華超市母親節兒童繪畫賽 圓滿落幕

2023大華超市母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕。（大華超市提供）

多位獲獎的小選手和家人4月29日齊聚大華超市羅蘭岡（Rowland Heights）分店，一同見證2023年度大華超市母親節 兒童繪畫比賽圓滿落幕。頒獎典禮充滿歡樂美滿，所有嘉賓和觀衆都為小選手們的才華和畫作的孺慕之情而感動。

大華超市每年都會在母親節之前舉辦兒童繪畫比賽，與往年不同的是，今年新設德州 賽區和東部賽區，加上傳統的南北加州 賽區，四大賽區分別遴選優質作品，這使得獎機率更高，小朋友們的參賽熱情也尤為高漲。

今年主題是「為媽媽設計母親節賀卡」，大華超市從全美總計收到千餘件作品。

所有參賽作品被分為兩組，分別為四至八歲兒童組和九至13歲少兒組。每組分別設置四類獎項：佳作獎10名、優勝獎10名、特優獎五名和特等獎三名，四大賽區共計224名獲獎者，由大華超市及眾贊助商分別給予不同級別的獎勵方式，以鼓勵孩子的參賽熱情，並感謝家長對活動的熱心支持。

比賽評委會表示，感謝所有參賽選手和家庭對活動的支持和信任。評委會驚喜地收到許多異彩紛呈的畫作。每一張獲獎作品都經過評委會細緻的品評，根據創意、畫工、和主題關聯度確定了最終的獲獎名單。每一張畫作都十分精采，讓人驚嘆孩子們的創意和天分。

如想獲得更多關於獲獎作品的信息，可上大華超市官網 www.99ranch.com。