母親節送禮 送到心坎裡 護膚品、迷你冰箱…是完美清單
又是一年母親節，為感謝母親照顧家庭和育兒的辛苦，母親節禮物必不可少。市售一些母親節禮物，可供尚未決定的子女們參考。
母親節送媽媽護膚品總是沒錯；通常，女性皮膚和心理健康是相關的，Figgi創造出一套極簡的護膚方法，將日常使用的護膚品減少到最基本的必需品，注重清潔，日間保濕和晚間修復。這些必需品提供皮膚保護和持久保濕，不含刺激性成分或刺激性香料，完美的pH值，令肌膚柔軟光滑。
媽媽年紀大血液循環變慢，四季的保暖是非常重要的。來自紐約的Alicia adams alpaca使用秘魯的小羊駝毛製成毛毯、圍巾、毛衣和外套，都會為媽媽帶來柔軟的貼身感和溫暖。 羊駝毛是最稀有和最奢華的材料之一，因為其天然和獨特的纖維具有保暖、防水、低過敏性和絲綢般的柔軟性。品牌有90多種顏色的產品可供選擇，經典的抱毯最適合作為母親節禮物。白宮也曾將該品牌的抱毯送給英國的喬治王子，後來在白金漢宮的皇家展覽中展出。
沐浴、喝咖啡和做飯時熱氣繚繞，霧氣在眼前瀰漫，對於戴日常閱讀眼睛的媽媽來說是一個困擾。Clearspecs眼鏡採用優質材料，配有獲得專利的雙塗層防霧鏡片。不需要擦鏡布和防霧噴霧，就能讓眼前永不起霧，且眼鏡造型時尚，很適合送給有需要的媽媽。
馬上進入吃櫻桃的季節，每次吃櫻桃都要找容器裝櫻桃核。Corico製作了這款別緻櫻桃碗（Cherry Bowl），將櫻桃核優雅的放入其專屬容器，櫻桃碗清爽的白釉與任何裝飾或地方布置相得益彰，適合大小型聚會，且洗碗機安全。
Uber Appliance的Uber Chill便攜式迷你冰箱也是母親節送禮清單上的完美單品。輕巧便攜，內置手柄和 12V的汽車插頭，非常適合家庭、辦公室、旅途和露營中使用。這個迷你冰箱有緊湊寬敞的4升容量，最多可容納6個12盎司的容器，具有加熱和冷卻兩個選項，保持物品涼爽或溫熱，可插入12V汽車或家用插座。這款單品無論是放在辦公室或床邊桌，讓飲料和零食保持涼爽，還是讓媽媽放置母乳讓嬰兒配方奶粉和母乳保持涼爽或溫暖，或者作為超棒的美容冰箱，延長化妝品的使用壽命，冷卻面膜，帶來清爽，消除浮腫感。
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