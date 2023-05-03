物件少 洛縣華人區現搶屋潮 專家：華人好儲蓄 趁利率緩和先買

這棟3月中下旬上架的聖蓋博市兩居室獨立屋，掛牌價不到72萬，最終成交價高達90萬。（Zillow截圖）

儘管居高不下的房貸利率遏制了多地房屋銷售，洛杉磯 縣華人 聚集城市的買房熱情依然高漲，只要有不錯的物件就會出手。百萬以下獨立屋動輒加價10多萬賣掉屢見不鮮，甚至還出現比掛牌價高出近20萬元的交易。

該房屋1月成交價是56萬9000元，而到了3月底，成交價就高達74萬3000元。儘管做了一些翻修，但短短三個月，房屋價格漲了30%。（取自MLS）

南加州地產經紀袁立功稱，整個洛杉磯縣的掛牌房源實際上比去年多，但華人聚集城市的房源依然極度欠缺，庫存緊張，引發買家搶購熱潮。根據最新房市數據來看，3月份銷售量及價格均比2月份明顯增加。

自今年3月起就已經開始看房的M女士的買房之路，可謂苦不堪言。她說，身為普通上班族，好不容易存了些錢想要安家，可不但要接受居高不下的利率，還要面對如今難以入場的房市。工作這些年來一直租房住，疫情前沒能成功買房，真的十分後悔。

M女士說，3月中下旬她曾看中一套位於聖蓋博 市的兩居室獨立屋，面積1300平方呎，當時掛牌價不到72萬。可僅不到四天，房子就下架，而後得知被一位「現金買家」以90萬價格加價成交。還有一套位於西柯汶那市的四居室獨立屋，M女士表示她都加價了10多萬，仍未收到回覆。其實，這種加價10萬左右的出價她已經出了好幾次，但幾乎都未有回覆。

據地產經紀統計，華人區域如聖蓋博市3月份待售屋只有18棟，比去年同期少14%；西柯汶那市3月份僅有21棟在市場掛牌，同比去年減少16%；奇諾岡同比去年下降48%，3月份僅有15棟待售。

對於華人區房源緊張的原因，袁立功分析，華人習慣存錢儲蓄，手上的首付資金往往比較充裕，而買房的需求本來就較高。近期，很多原本租房的華人想趁當下利息稍微緩和之際快速入場買房。而從供應端來說，華人在購入房產後通常不輕易出售，除非遇到逼不得已的情況。同時，目前可觀的租金收入又讓那些以投資為目地的華人房東捨不得出售自己的房產。這些因素都導致目前華人區房市火熱的搶房潮。

M女士表示，之前她還看到一棟羅蘭岡的房子，房屋狀況很差，院子和車庫的地面已有很多處裂縫。 她當時想著既然好房難買，不如拿原本用來加價的資金給房屋翻新，至少先能買到再說。可當M女士還在計算成本時，對方那邊通知該房屋已經收到現金出價，後來一看，成交價比掛牌價又高出近7萬元。

針對M女士提到的幾處房屋交易情況，袁立功表示，按照房子的基本信息來看，初始的定價其實已經較為合理，可能連賣家跟經紀人都沒想到現在缺貨缺到這種地步，最後竟能賣這麼好的價格。