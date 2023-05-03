我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

復活的加州大湖

洛城新語
洛城新語
洛城新語

一年前還處於極端缺水危機的加州，現在卻正面臨洪災威脅。今年年初多場大氣河流暴雨不斷，給塞拉山脈(Sierra Nevada)帶來接近創紀錄的降雪。由於春季氣溫升高，這些積雪大量融化，加州很多地區都可能遭洪水氾濫。其中最大的危險則來自加州中部的杜拉瑞湖(Tulare Lake)。

如果打開十九世紀加州地圖，可以看到位於中谷地區，佛萊斯諾到貝克斯菲之間，有一個名為杜拉瑞湖的巨大湖泊。它曾經是加州最大湖泊，也是密西西比河以西美國最大淡水湖。杜拉瑞湖的形成是自然原因，主要由當地幾條河流水量匯聚而成。

從1880年代開始，杜拉瑞湖因人為原因而乾涸。當時為開發中谷，人們在幾條河流上築起堤壩，截斷流入杜拉瑞湖的水源，並將湖水排乾，在湖底種植棉花和其他農作物。從此杜拉瑞湖消失了，只留下一個「杜拉瑞盆地」(Tulare Basin)的地理名詞。現在這裡已成為是美國最重要的農業基地之一。很多年輕當地人甚至不知道以前這裡有一個大湖。

但是今年杜拉瑞湖復活了。塞拉山積雪融化使加州大大小小水庫都爆滿。大量水流無處可去，最終只能匯聚到杜拉瑞盆地，使得這個已經消失一百多年的加州大湖又重新成形，並且水面還在持續擴大。

從州長紐森到當地政府，從農場主到普通民眾，都在憂心忡忡地關注著不斷增長的湖面。由於杜拉瑞盆地現在布滿了農田和城鎮，洪災的危險迫在眉睫。如果杜拉瑞湖完全恢復到歷史上的規模，金恩縣和杜拉瑞縣有多個城鎮將變得面目全非。原本內陸城鎮，有的將成為湖濱社區，有的成為島嶼，還有的將被徹底淹沒在水底。經濟損失可想而知。

杜拉瑞湖復活是自然現象，人們的選擇很有限。目前最重要的是做好預防洪災，將損失減少至最低，不要讓它演變成人為災難。如果湖面繼續擴大，危機進一步加劇，民眾必須被疏散，財產損失在所難免，希望不要出現人員傷亡。

據新聞報導，聯邦緊急服務部門正在與杜拉瑞當局合作，為未來數周和數月內的更多洪水做好準備。 他們繪製污水處理廠、醫院、監獄和其他敏感區域的位置，並與當地消防部門一起規畫搭建避難所或安置救援人員的地點。

事實上杜拉瑞湖乾涸之後一百多年裡曾經數次重現，而被稱為「幽靈湖」。最近的一次是1982年至1983年。但是與現在不同的是，當時湖盆裡面主要是棉田，不像現在這麼人口密集。

科學家估計，這一次杜拉瑞湖至少將存在兩年。也就是說，未來兩年裡加州人必須學會與這個大湖共存。大湖雖然可能造成洪水威脅，但也有好處。湖水有助於補充加州地下水儲存，進一步改善乾旱狀態。大湖也將改變當地生態環境。對許多依賴溼地棲息區的野生動物，杜拉瑞湖歸來是好消息。沿湖地區發展水上旅遊休閒相關產業，或許也是不錯的選擇。

加州 洪水 洪災

上一則

談判破裂 逾萬好萊塢編劇罷工 下季網路節目可能取消

下一則

慶亞太裔傳統月 南加華聯為百年遊民中心送暖

延伸閱讀

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案
看見北極光 北加每年可能達數次

看見北極光 北加每年可能達數次
加州大麻雖合法 銷售卻一州多制

加州大麻雖合法 銷售卻一州多制
氣溫上升 但內華達山脈80%積雪未融

氣溫上升 但內華達山脈80%積雪未融
加州莫哈韋發生槍擊事件 4人死在停車場

加州莫哈韋發生槍擊事件 4人死在停車場
進入大融雪期 水流急、流量大 水上活動風險增

進入大融雪期 水流急、流量大 水上活動風險增

熱門新聞

劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…