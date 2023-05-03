砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

亞馬遜 網上購物已成為很多人生活中不可或缺的一部分，商品內容豐富，送貨速度快，且退貨服務好。但一些不法分子也利用亞馬遜這個平台實施詐騙 。洛杉磯縣華人 近日購物時，發現非常廉價的商品，下單後才反應過來這是一個騙局，有消費者評論「商家永遠不發貨」。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民楊女士，最近在亞馬遜網站購物時，看到一個價格僅2.30元的小熊砂鍋，熱愛美食的楊女士表示，砂鍋造型可愛，原價32.88元，商家在標價上特意顯示93%的折扣，吸引眼球，相當於一折不到就可以到手，而同款砂鍋其他商家售價40多元。

「這也太便宜了，相當於白送一個砂鍋，不買都對不起自己。」楊女士馬上下單，滿心歡喜地等待可愛的小熊砂鍋早日送到家，同時她還把折扣信息分享到社交平台小紅書上。但楊女士很快收到一些網友留言，提醒她這樣的低價很不合理，可能是騙局。

收到眾多提醒後，楊女士仔細查看亞馬遜上的這戶商家，發現這是第三方賣家，公司名稱用中文拼音拼寫而成，公司地址顯示位於廣州，應該是中國賣家。產品頁面上小熊砂鍋的發貨地是德州，送貨時間約在三至六周左右。此外，楊女士查看這戶商家的用戶評論，基本上都是負面信息，有客戶直接指出這是騙局，下單後永遠收不到貨，浪費金錢和時間；有客戶稱下單多次，但沒有一次收到貨，只能申請退款。

看到這麼多差評，楊女士趕緊申請取消訂單，並向亞馬遜平台投訴。她表示，當天下午就收到郵件回覆，訂單取消成功。對於這次經歷，楊女士調侃說，「我逃過了殺豬盤，沒有逃過便宜貨，」並告誡他人千萬不要貪小便宜，碰到類似商家，一定要跟平台舉報，不能讓不良商家繼續存在。

與楊女士遭遇相似的人不在少數，羅斯密（Rosemead ）華人居民Ana表示，她在亞馬遜網站購物時曾碰到過免費商品的騙局。Ana去年收到朋友發送的一個購物鏈接，商家表示只要填寫相關個人信息，就可以免費獲取商品，Ana認為亞馬遜畢竟是一個可以信任的大平台，當即就填寫個人信息遞交。

一個多月後，Ana並沒有收到商家承諾的商品，朋友後來告訴她，這就是個騙局，不良商家獲取個人信息，但從來不發貨，已被多人舉報。雖然沒有帶來直接的經濟損失，但經歷此事後，Ana表示現在網上購物非常謹慎，即便是在大平台上網購，也會仔細查看具體商家的資質以及消費者評論，確定無疑後才會購買。

惡質商家 看準買家無所謂心理

對於這些以極低價商品吸引顧客的商家，很多人猜測他們究竟在騙什麼，其實很多不肖商人都是利用消費者懶得計較，沒收到貨也無所謂的心理，進行詐騙。

網購人士Tommy 認為，商品價格便宜，很多人自然會選擇購買，因為只付了幾元錢，長時間沒有收到貨物，連自己都會忘記。他說，有的顧客最後發現沒有收到貨，也懶得為幾塊錢花時間申請退款，最後不了了之。不良商家正是利用人們的這種心理，收到款項後不發貨，以此騙取錢財。

有顧客認為，商家目的不在於買賣，最主要的是獲取客人信息，對於這一點，亞馬遜客服指出，顧客不用擔心自己的個人信息會在亞馬遜平台上洩露，因為商家無權獲取顧客信息。同時客服也表示，亞馬遜平台上商家眾多，確實存在第三方商家的欺詐行為，顧客如果發現可疑商家應及時舉報，如果遭遇商家騙局，也可以申請退款。