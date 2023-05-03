加州規範嚴格 汽車亂貼隔熱紙 小心挨罰

加州規定，前座車窗的可視度不能低於70%，車子出廠時就已經調低了，再貼隔熱紙就可能違規被抓。（記者鄭惠仁／攝影）

為愛車玻璃加貼遮陽隔熱紙可能是很多車主的習慣，但是在加州 不一定合法。第一次被警察 攔下可能只是領張罰單，但如果屢勸不改就可能構成輕罪。另外，在交通事故中，貼了隔熱紙的一方也可能因為「違法裝備」導致「視線不佳」而得負擔事故責任。

加州公路巡警局（CHP）巡佐Brian Pennings接受FOX訪問時說，加州對於加貼隔熱紙（window tinting）的限制，出發點很簡單，人不可能在夜晚戴著太陽眼鏡還能安全駕駛，因為人眼的辨識力會降低到難以辨認車外情況。

後車窗與後擋風玻璃：只要車子的左右後照鏡都完好，兩者都能加貼隔熱紙。

前座窗戶：加州規定可視度要達70%。雖然很多駕駛都會再加一層隔熱紙，但Brian Pennings說，車子出廠時，前座玻璃的可視度就已經調整至只剩70%了，如果再貼遮光率30%的隔熱紙就是違規了。

擋風玻璃：可以貼，但是範圍視線限制，最簡單的原則是，只能貼頂端不超過4吋寬的部分，水平視線範圍不能貼，以免妨礙視線。

不過，在某些狀況下，全遮的前擋是可以接受的，但是一定要是可以移除的。例如醫囑指示不能曬太陽的車主，可以加裝暫時遮陽紙，但是一旦狀況恢復，就必須移除。患者之外的人駕駛時，遮陽紙也必須移除。

皮膚癌的患者可以加裝抗紫外線(UV)的遮陽紙，但是可視度不能低於88%，而且必須由合格車廠安裝，駕駛也要取得合法行照。

最常出現的兩個疑問則是，隔熱紙能不能貼彩色的，答案是不行，紅、藍、黃都不行。外州短期來加州觀光 的車子呢？答案是，依照車籍登記州的規定而定，當地合法，在加州就沒問題。