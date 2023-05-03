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Ring Car Cam行車記錄器未搭手機方案 外出無法查看

編譯胡立宗／綜合報導
Ring Car Cam。（取自KTLA）
Ring Car Cam。（取自KTLA）

替您看家護院的智慧門鈴Ring推出新款行車記錄器（dash cam）「Ring Car Cam」，雖然功能齊全，但是KTLA電視台試用後指出，如果沒訂手機方案，外出時Ring Car Cam的錄影既不能用手機查看，機器也不會通知有狀況發生，等於擺好看而已。

另外，Ring的月費還不能抵扣Ring Car Cam的月費，因此家裡、車上都要用的，就得額外付費。

Ring Car Cam雖然在家中私人Wi-Fi範圍內可以用手機查看機內的錄影，或是會通知你有人接近你的愛車，但是離開私人Wi-Fi範圍後，就必須透過行動上網才能查閱紀錄與接收通知，這就需要靠訂閱手機方案才能辦到。目前月費為6元，年繳則為60元，不訂的話，就算在家中Wi-Fi範圍內也只能看，不能下載。

簡單來說，不訂手機方案，你在離開家後，就算車內被偷了什麼東西，也要等你回家才會接到通知，而且錄到的畫面也不能下載，當作報警證據。因此，KTLA才會說，買了Ring Car Cam卻不訂閱手機方案，等於白買了。但是願意額外花點錢的人，機體250元的Ring Car Cam卻是優點多多。

HD畫質的鏡頭可以兼顧前後向錄影，也能調成廣角模式，影片畫質不錯，距離越近辨識度越高。不過，Ring Car Cam需要靠USB-C才能聯到車用的OBD-2插座，後者就不是每一款車都有的了，沒有的車主就需要買轉接頭。

Ring Car Cam的錄影模式有三種：一，駕駛時才會錄影。二，車附近有動靜時自動錄影，靈敏度可以調整。三，說出「Alexa, Record.」之後，啟動錄影，例如被警察或不明人士攔車時。

另外，就像Ring門鈴一樣，用戶也能隨時查看車子內外狀況，並且還能以鈴聲通知車內人士「有人在看喔」，還能跟門鈴一樣對話。當然，Ring Car Cam也不是偷窺工具，所以作用時會顯示燈號；不過，如果要保護隱私，可以開啟隱私保護，中斷錄影錄音。

Ring Car Cam內建的GPS裝置，也能讓用戶知道現在車子在哪裡。不過，KTLA強調，以上功能都需要訂閱，沒有訂閱等於沒用。

手機 隱私 警察

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