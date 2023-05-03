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談判破裂 逾萬好萊塢編劇罷工 下季網路節目可能取消

洛杉磯訊
好萊塢編劇紛紛走上街頭抗議。（取材自KTLA）
好萊塢編劇紛紛走上街頭抗議。（取材自KTLA）

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）與電影電視製片人聯盟（AMPTP）之間的談判於5月1日結束，但未達成協議，好萊塢作家集體罷工。這是十多年來美國編劇工會第一次罷工，預計將有超過1萬1000名電視和電影編劇罷工。

Deadline Hollywood高級編輯帕滕（Dominic Patten）說，「你會看到電影製片廠前和其他各種辦公室前豎起警戒線標誌，而且你會開始看到許多節目立即關閉。」

WGA和AMPTP已經進行一個多月的談判，作家們試圖推動提高基本工資和增加剩餘資金，並表示目前許多作家收入不到合同中的一半。 他們還希望為他們的養老金計畫和醫療基金繳納更多的錢。

另一方面，電視和電影高管表示，他們仍在從新冠大流行的損失中恢復過來，並已在串流媒體內容上投入大量資金。

WGA在聲明中表示：「（罷工）決定是在AMPTP的保護下，與Netflix、亞馬遜、蘋果、迪士尼、華納兄弟、NBC環球、派拉蒙和索尼（曾譯作新力）進行了六周的談判後做出，儘管我們的談判委員會開始了這一過程，目的是達成公平交易，但考慮到編劇們所面臨的生存危機，製片廠的回應是完全不夠的。」

WGA的談判委員會一致拒絕了AMPTP的最終提議，帕滕提到，「那些賺了數十億的工作室，他們說他們做不到，並強調自己正在裁員，當然，其中很多是為了取悅華爾街和他們的股票，但這些公司仍然是非常有利可圖的。」

如果罷工持續，多個劇本節目將受到影響，下一季的網路節目可能會被推遲或取消。

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