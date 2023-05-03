一次性食物容器 洛杉磯縣5／1起禁用

洛杉磯縣單次用餐具禁令5月1日正式上路。（本報資料照片）

洛杉磯縣委會2022年通過的單次餐飲用具禁用令，2023年5月1日正式生效，餐廳與外帶服務都只能使用可回收或可分解的餐具，包括食物容器、杯子、盤子、刀叉。

實施第一年，縣府將以宣導為主，並協助店家轉型，但之後將逐步提高罰鍰，最高可以每日開罰100元，不過一年以1000元為上限。

對於提供內用的餐廳，店家也必須改為使用可再用的餐具，且不得販賣、租賃單次用保冷箱袋，不可回收的食物盒（plastic peanut），或是提供未以牢固材質固定的塑膠戲水用具。餐車將有額外的六個月寬限期，營運商配合上真的有所窒礙難行之處，也可以申請以替代包裝方式確保食物衛生。

環保團體Overbrook Foundation評估，全美每年丟棄的塑膠用品超過1億件，只有15%可以回收。洛縣 代理永續長（Chief Sustainability Officer）Rita Kampalath指出，加州 每年得花好幾億清理不可回收的垃圾，但是法規一直跟不上單次用具的增長速度。洛縣執行長辦公室也指出，新規的目標就在於減少對環境有害材料的依賴，才會全面禁用單次餐具。

雖然官方說法如此，但是業者還是抱怨緩衝期不夠。山谷工商協會（Valley Industry & Commerce Association）會長沃德曼（Stuart Waldman）強調，禁用單次餐具只會增加餐飲業者成本，小型店家受創最深。他說，業者無法負擔的增加成本，還是會轉嫁到消費者身上，大家可是好不容易才從新冠疫情 喘過氣來。