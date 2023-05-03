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奇諾驚傳華人家暴命案 嫌犯已拘押

記者啟鉻／奇諾報導
奇諾市一個亞裔居民較多社區發生華人男女家暴命案。（記者啟鉻／攝影）
奇諾市一個亞裔居民較多社區發生華人男女家暴命案。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino ）30日凌晨發生華人家暴命案，男子刺傷女子，女子當場死亡。兇手被警方拘捕，目前拘押在西谷拘押中心（West Valley Detention Center ），不得保釋。據鄰居說，男子和女子是合租，並非夫妻。但這種說法並未得到警方證實。

這起命案發生在鄰近奇諾市立機場附近的西保留地社區（West Preserve ），地點是麥金托什街15700號街區（15700 block of Mclntosh Ave.），時間是30日（周日）凌晨1時許。

奇諾警察局5月2日在新聞稿中指出，4月30日凌晨1點04分，警員前往麥金托什街15700 街區的一戶人家進行安檢，在房子裡發現一名被刺傷的婦女，雖經急救人員搶救，終因傷重不治，醫護人員當場宣布她死亡。現年32歲的張思博（Sibo Zhang，譯名）當場以謀殺罪被捕，目前被關押在西谷看守所，不得保釋。

發生命案的住宅屬於城市聯排屋。附近鄰居表示，4月30日凌晨社區突然出現多輛警車和消防車，才了解到有命案發生。一位西裔女鄰居說，涉事男女在社區居住多年，但都很低調，而且不太和鄰居交流，所以了解不多。也有華人鄰居說，知道是華人，但沒有什麼交流。

一位白人女鄰居安娜表示，命案發生那天，她與家人在外地，由於家裡門鈴能夠遠程控制，所以警員按門鈴了解情況，她在外地遠程回覆，才知道發生命案。提及她唯一與涉事華男接觸的經驗，是因為下水道漏水。她說男子比較瘦，但個頭較高，說話很和氣，男子與女子平時叫外賣多一些。

但她認為男女並非夫妻，是合租房子住，房主另有其人。她有時並會聽到男女租住的房子裡傳出彈吉他聲音。但為什麼突然發生命案，令人匪夷所思，也讓她感到不安全。

而據一位在西保留地社區居住十餘年的華人居民劉先生說，社區一向平靜，原先白人居民較多，現在隨著亞裔居民逐漸增加，白人鄰居陸續遷出。現在社區居民族裔多元化，而且近兩年非裔居民也增加。劉先生認為，這起華人家暴命案，是社區自興建以來發生的第一起命案。

雖然受害人的身分尚未公布，但警方表示，這似乎是一起與家庭關係有關的犯罪，「對社區沒有威脅」。警方並呼籲任何有信息的人，撥打 909-334-3144 聯繫偵探巴伯（Detective Reggie Barber）。

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