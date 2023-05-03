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「聖伯納汀諾是沉睡巨人」 越裔市長：增住房、職缺是首務

編譯胡立宗／綜合報導
聖伯納汀諾市長陳海倫。（聖伯納汀諾市府提供）
聖伯納汀諾市長陳海倫。（聖伯納汀諾市府提供）

越裔女性陳海倫（音譯，Helen Tran）四個月前就任聖伯納汀諾市市長，她在5月的亞太裔傳統月活動上首度公開談及心路歷程。她說，爸媽千辛萬苦移居美國，就是為了安身立命，而在她眼中，聖伯納汀諾市（City of San Bernardino）就是個沉睡中的巨人，潛力無窮但需要開發，她的首要任務就是增加住房與工作機會。

陳海倫先是回顧了爸媽離開越南，抵達聖伯納汀諾的故事。她說，當年才六歲的她連一句英文都不會說，但是靠著媽媽Kim與爸爸Victor的努力，她才能逐夢踏實，念完大學後找到工作，最後當選聖伯納汀諾市長。面對未來，她相信爸爸曾經說過的，迎向困難與挑戰，成就了現在的妳，未來亦復如此。

陳海倫談到市政時強調，儘管聖伯納汀諾市經歷許多挑戰，不論是財務破產、重建挫敗，以及難以抹滅的恐怖攻擊，但是市民現在都要一起面對貧困、犯罪，與政界貪腐的傳聞，但她相信一切的辛苦都是值得的，因為她與家人正是這樣一路走來，所以她希望讓每個市民都保有希望，未來一直都有希望。

陳海倫的都市規劃包括，重劃Carousel Mall用地，以期增加新的住房單位與更多工作機會。她強調，聖伯納汀諾市就是個沉睡中的巨人，只要有正確的引導、政治決心，一切都會動起來的。

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