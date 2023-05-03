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全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映

記者王若然／洛杉磯報導
「This Time」將在2023年洛杉磯亞太電影節上進行全球展映。（電影團隊提供）
「This Time」將在2023年洛杉磯亞太電影節上進行全球展映。（電影團隊提供）

2023年洛杉磯亞太電影節（Los Angeles Asian Pacific Film Festival，LAAPFF）即將舉行，該電影節每年都會展出優秀亞太裔電影，是亞太裔電影人展示成果和才華的大舞台。由全華裔製作人（producer）參與的電影「This Time」將於5月6日周六晚7時30分在該電影節上全球首映。

「This Time」的製片人Theresa Chiu，行政製片人（executive producer）楊積銘（Jeff Yang）以及Allen Chai，三位都是台灣移民後代。

有趣的是，楊積銘的專業並不是電影，這是他第一次在電影行業做事。楊積銘畢業於柏克萊加大法律與工商管理雙專業，畢業後他在很多家大科技公司人力資源部做事，如今在資訊行業工作。說起如何與這部電影結緣，楊積銘說，其柏克萊加大的同學，這部電影的另一位行政製片人Allen Chai與電影主角之一認識，在好朋友的介紹下，楊積銘第一次擔任電影製片人。

楊積銘說，在電影行業做事感覺很好。因自己喜歡接觸不用領域，與不同的人員打交道，做電影對他是一種全新的嘗試。楊積銘的父親、也是社區僑領楊賢怡說，兒子大學畢業後，就職過各大科技公司，包括Visa、Dropbox、Google、Lyft等，特別喜歡嘗試新鮮事物。其實這次兒子擔任電影製作人，他也是三、四天前才知道。

電影「This Time」的導演和編劇是Sebastien Tobler，主演包括Carlos Carrasco、Diane Robin等。Sebastien Tobler是菲律賓-瑞士裔，其故事特別能體現不同族裔間的文化碰撞。

這部電影講述了在印尼雅加達1998年的一場暴動中，兩位高中情侶於混亂中不及道別， 為躲避動亂遠走異國，23年後在洛杉磯相逢，恍如隔世。二人面對不知之未來，對事業之不同憧憬，再度考驗這對情侶是否能重續舊情，重燃愛火或是只有一份共同思鄉之情懐？

該片剛好於5月美國「亞太裔傳統月」展映，時間為5月6日周六晚7時30分，在洛杉磯小東京Aratani Theatre首映，地址：244 S San Pedro St Los Angeles，CA 90012。

感興趣的民眾可以上網購票，票價為15元：https://laapff2023.eventive.org/schedule/this-time-64251235d006f220b9663b1c

洛杉磯亞太電影節是南加州最大的亞太裔電影節，於1983年由「visual communications」創辦，至今已經有40年歷史，曾被MovieMaker雜誌評為2021年全球最酷的25個電影節之一。

電影 洛杉磯 柏克萊加大

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