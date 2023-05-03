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羅斯密 5月3日舉辦警民見面會

記者王若然／羅斯密報導
羅斯密警民見面會將於3日舉行，地點位於9403 Valley Boulevard的星巴克。（谷歌地圖）
羅斯密警民見面會將於3日舉行，地點位於9403 Valley Boulevard的星巴克。（谷歌地圖）

羅斯密市政府（Rosemead）將與洛杉磯縣警局天普警分局3日下午合辦「與警察喝咖啡」（Coffee with the Deputies）的警民見面會。屆時市民與小商業業主可與包括負責羅斯密的代理分局長、警員等見面，了解和反應城市治安狀況。

警民見面會時間為3日下午2時30分至4時30分，地點位於9403 Valley Boulevard的星巴克。屆時民眾可以與包括負責羅斯密的代理警分局長（Rosemead's Interim Chief of Police）、官職為警督（Lieutenant）的Kevin Tiwari ，以及羅斯密特別工作小組、羅斯密高中資源警隊等人見面。

本次見面會旨在加深社區和當地執法隊伍的相互了解。羅斯密市沒有自己的警局，該城市的警務工作由洛杉磯縣警局天普警分局承擔。

舉辦見面會的星巴克贊助本次活動。民眾如有疑問，可以致電公共安全督管Mandy Wong，電話：626-569-2168，或發郵件至[email protected] 。也可以聯繫臨時警分局長Kevin Tiwari，他的電話是626569-2292。

星巴克 天普 洛杉磯

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