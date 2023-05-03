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超人媽媽耿雪梅 時間管理大師

記者王若然／哈岡報導
耿雪梅一家。（耿雪梅提供）
耿雪梅一家。（耿雪梅提供）

生孩子、帶孩子絕不是容易的事。媽媽在養孩子的過程中扮演重要角色，養一個孩子都要付出巨大的時間和精力，南加州居民耿雪梅不僅是四個孩子的媽媽，憑一己之力將孩子們帶大，還利用閒暇時間考取了很多證書，是名副其實的「時間管理大師」和「超人」媽媽。

耿雪梅和四個孩子生活在哈岡（Hacienda Heights）地區。耿雪梅四個子女分別上八年級，六年級，三年級和一年級。孩子們都很優秀，老大還被美國武術隊錄取，即將到德州參加比賽。耿雪梅的丈夫常年在外出差，因此四個孩子的生養，幾乎全靠她一個人。

「真的很辛苦，也有崩潰的時候。」耿雪梅說，四個小朋友每天放學要去不同的課後班，她就送完一個又接一個，每天下午三到六點最忙碌。有一段時間，四個小孩要上三個不同的學校，早上起來她就要獨自跑三處送孩子上學。

即使是這樣，耿雪梅也不是全職媽媽。她認為不應該把時間精力都放在孩子身上，媽媽也要做自己。雖然扶養孩子很辛苦，但她堅持自己的愛好，帶娃之餘，她還學習考試，分別考取美容美髮、美甲的營業執照，保險執照，目前她是名保險經紀人，有不少客戶。當時她每晚10、11點等孩子睡著，就開始學習，學到半夜兩點，第二天七點再起床，每天這樣輪流轉。此外，她還是游泳老師，上門教小孩游泳。有朋友評價她，「別人一天做一件事，你一天做四、五件事。」

耿雪梅的生活不只有辛苦的日常，在孩子放假時，她會帶孩子出門遠遊。有一次她只身一人開著七人座的van，帶四個孩子自駕遊覽黃石公園，一路上看到獨特的美景。

耿雪梅的生活雖然辛苦，但很充實。她說，心態決定一切。如果這是就是生活，那就迎難而上克服它。她說，美國文化中，其實媽媽們帶孩子做家務都很平常。她認為生活、孩子都是她的財富。耿雪梅每周末參加教會，在那裡遇到了不少媽媽都向她取經。有些媽媽來美國都抑鬱了，耿雪梅開導她們轉移注意力，多想想開心的事情。她說，人要開心、快樂，生活中很多無奈的事情，吐槽沒用，不如想辦法適應環境，掌控生活。

耿雪梅和四個孩子。（耿雪梅提供）
耿雪梅和四個孩子。（耿雪梅提供）
耿雪梅獨自帶四個孩子自駕遊黃石公園。（耿雪梅提供）
耿雪梅獨自帶四個孩子自駕遊黃石公園。（耿雪梅提供）

游泳 保險 加州

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