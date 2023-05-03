橙縣台灣傳統周盛大開跑 開幕式政僑學界同慶

民選官員代表頒贈賀狀予橙縣傳統周籌備委員僑務諮詢委員呂耀勳(右四)、林翠雲(右三)、黃河芬(左一)、徐湛生(右二)及僑務顧問張欣珠(右一)。（橙僑中心提供）

第18屆橙縣 台灣傳統周開幕式4月29日下午在橙縣華僑文教服務中心盛大舉行，兩位聯邦眾議員 金映玉(Young Kim)和桑契斯(Linda Sanchez)，橙縣縣政委員魏格納(Donald Wagner)等政要，以及駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀，偕同擁有僑務榮譽職的多位僑領共襄盛舉。

金映玉表示，身為眾議院外交事務委員會印太小組委員會主席，將確保兩個熱愛民主自由的國家維持友好，支持美台關係穩定。

桑契斯致詞提到台裔美國人的貢獻，創立Yahoo、YouTube、Panda Express，與發明風靡全球的珍珠奶茶。

紀欽耀致詞感謝橙縣傳統周籌備委員會與柑縣台灣同鄉會、柑縣台美商會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣菁英分會的通力合作，向南加州 展現台灣豐富多元的文化底蘊，讓各族裔觀眾，深刻體會台灣之美。

聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）代表Daisy Tong、加州參議員Catherine Blakespear資深代表Kim Carr、加州議會成員Avelino Valencia資深代表Tony Flores、前加州眾議員Scott Baugh均出席此一盛會，並致贈賀狀，表達祝賀與鼓舞之意。

現任總統府國策顧問與台美航太協會會長謝清志博士，並發表專題演講「台灣太空計畫近三十年回顧與展望」，以自身經驗分享台灣的太空計畫在政府和產業的共同努力下，取得許多令人矚目的成果。

今年橙縣台灣傳統周系列活動內容相當豐富，5月7日在橙僑中心辦理台灣傳統周醫學講座，5月9日僑務委員會美加西台灣傳統周訪問團國立台灣戲曲學院橙縣巡演，5月13日台灣傳統周經典音樂欣賞等一連串活動，參加者不僅在活動的各個環節中感受和體驗豐富多樣的台灣文化，同時可深入了解台灣的歷史、傳統與科技發展。橙僑中心邀請南加州的好朋友一起享受這一系列台灣文化活動的盛宴。