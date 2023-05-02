兒童受害者法案上路3年 洛縣處理性虐待訟案恐耗費30億元

「兒童受害者法案」（Child Victims Act.）發起人，前加州眾議員岡薩雷斯佛萊徹。(取自FOX 40）

洛縣 官員兩周前預測，他們可能被迫花費16億至30億元，來解決大約3000起性虐待指控，這些指控據稱發生在該縣的寄養家庭、兒童收容所、緩刑機構、感化院等，甚至可追溯至1950年代，洛縣是最大的被訴訟者之一。

這個驚人數字背後引起關注，依據洛杉磯時報報導，當加州 立法者準備通過一項法律，替兒童性虐待提供一個提起訴訟的新窗口時，該法主要支持者回憶稱，大部分阻力來自有著麻煩歷史的單位：學區、大學和青少年體育團體，以及他們的保險公司等。

因此，由前加州眾議員岡薩雷斯佛萊徹(Lorena Gonzalez Fletcher)發起的「兒童受害者法案」(Child Victims Act.)生效三年後，卻沒想到，負責保護和改造該地區青年設施的洛縣，成為法庭上最大的「犯罪機構」之一。

洛縣官員兩周前預測，他們可能被迫花費16億至30億元，來處理大約3000起性虐待指控。該縣聘請11家律師事務所處理相關事宜。他們表示，其中一些案件已無紀錄。一些經驗豐富的性虐待律師呼籲進行外部調查，稱他們甚至無法看清這些性虐待案件全貌。

洛縣這一數字與其他縣差異甚大。河濱縣發言人表示，該縣已有13起與「兒童受害者法案」相關案件，橙縣據稱也有九起。

律師們說，直到現在，也就是洛縣關閉許多青少年設施多年後，在其中發生的性虐待醜聞，才開始成為人們關注焦點，至今幾乎每周都有相關訴訟被提起。

代表500多名在感化中心遭受虐待者，對洛縣提起訴訟的ACTS Law律師羅臣(Doug Rochen)說，「受害者並未得到應有關注。」羅臣說，目前他已找這些案件共同線索：若孩子向上級報告虐待情況，他們將受到額外威脅；保持安靜的孩子，可獲得麥當勞或額外小販獎勵的人；孩童會在監控攝像鏡頭死角處的洗手間和淋浴間被摸。

最一致的情況是：高層對猖獗的虐待行為視而不見。他說，據他所知，在他客戶指認的20名嫌疑人中，只有一人面臨紀律處分。洛縣以未決訴訟為由，拒絕對這些指控發表評論。

羅臣的一位客戶，2004年在Los Padrinos少年感化中心(如今已關閉)時，曾四次舉報一名警官性騷擾 。每次，他都會填寫申訴單詳細說明情況。該男子說，該官員摸了他的生殖器，然後將單子塞進申訴箱後便無回音。這名男子接受採訪時說，他在離開感化院後，一直與這個問題抗爭，他不希望這種事再一次發生於其他人身上。

羅臣說，律師樓不斷接獲類似該男子控訴的電話，上周至少接了五通。這些種種台面下的問題，終在2020年1月1日，隨著法案上路後開啟。