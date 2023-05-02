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南加搶案頻傳 華人易成犯罪目標

記者趙健／洛杉磯市報導
根據過往與購物相關案件顯示，華人群體往往更容易成為犯罪分子的目標。（記者趙健/攝影）
根據過往與購物相關案件顯示，華人群體往往更容易成為犯罪分子的目標。（記者趙健/攝影）

近期在南加州部分地區，搶案頻發讓許多人感到不安。而根據過往與購物相關的案件顯示，華人似更容易成為犯罪分子的目標。對此，專業人士提供幾點實用的防範策略，以及減少損失的方法。

首先，為了防止被盯上，購物時最好避免使用帶有奢侈品牌標誌的購物袋。現今，許多犯罪分子對各大奢侈品牌非常敏銳，攜帶原包裝購物袋逛街很容易引起罪犯注意。因此，將貴重物品放在普通購物袋中能更安全。像香奈兒(Chanel)和愛馬仕(Hermès)等品牌，會為顧客提供白色購物袋，套在原包裝外面更為安全。此外，對於一些貴重物品如珠寶首飾、名錶等，建議可隨身佩戴，將包裝盒提在手上。

其次，使用提供購物保障的信用卡消費。例如，使用美國運通卡(American Express)信用卡，可以享受每次事故1000至1萬美元的賠付額度，理賠時需要提供警察報告和購物小票；大通銀行(Chase Sapphire)信用卡，可以提供每件物品最高賠付500美元的保障，但須在90天內報告損失。

由於這些保障條款的具體細節因銀行和信用卡類型而有所不同，且不是所有銀行都有這種保障，所以在使用信用卡購物時，最好仔細了解信用卡的保障條款，以便在需要時立即提出索賠申請。

另外，停車時應盡量避免將貴重物品放在車內。華人社區搶案多與車內留置財物有關，犯罪分子因此砸車搶劫的案件已屢見不鮮。若車內不得已留有貴重物品時，建議使用代客泊車或將車停在有監控設備的地方，以此確保車內物品的安全。另外，購物完回到車裡後，應立即鎖好車門，以防止犯罪分子打開後備箱或闖入車內。

若民眾發現被可疑人員跟蹤時，應盡快尋求商場保安或工作人員的幫助，請他們護送自己回到車內。

此外，對於有房屋保險或租客保險的民眾，在遭遇搶劫後可聯繫保險公司進行理賠。保險業者張國興提醒，在申請貴重物品的理賠時，須向保險公司提供相關的購買證明，以及警方的調查報告，最終獲得的具體理賠金額則根據保險投保金額而定。一般來說，像名牌皮包等私人物品，在被搶後都有可能獲得理賠，但珠寶首飾的理賠則有一定的上限。

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