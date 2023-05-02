零元購遭逮被揍 河濱賊求饒「放我走」

河濱縣Mira Loma的一家商店中，一名男性顧客遇到「零元購」，衝上前去阻止，並與對方發生激烈打鬥。（取自視頻截圖）

在商場、超市進行搶劫和偷盜的「零元購」，如今已經成為常見的現象。但一般民眾面對這種現象，大多擔憂自身安危，很少會上前阻止。不過近期在南加州 河濱縣(Riverside County)Mira Loma的一家商店，一名男顧客遇到「零元購」，衝上前去阻止，並與對方發生激烈打鬥。

影片來源：ABC7 /記者王若然後製

根據ABC的視頻，這家位於Mira Loma的TJ Maxx商店中，至少兩名竊賊提著滿手的商品正在往門衝。門口一名白人壯漢見狀試圖阻止其中兩個穿著黑色帽衫的盜賊。從身材和裝扮來看，這兩名盜賊為女性。這名壯漢攔住了其中一個盜賊，想要搶下她手中的商品，盜賊掙扎，兩人發生了激烈的肢體衝突，壯漢將這名盜賊打到在地。那名盜賊大喊「放我走，放我走！」

據悉，這名盜賊最後得以逃走，目前尚不清楚店家損失多少。警方還未在這起事件中抓捕到任何人。