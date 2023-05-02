張金翼 1人持家 成就3博士

張金翼表示，當母親最重要的是犧牲自己，雖然時代變了，但她還是認為父母需要犧牲。（記者趙健╱攝影）

母親節 臨近，洛杉磯世界日報將以感恩餐會的形式慶祝這一傳統節日，數位華人社區中的母親「代表」將在感恩宴上受特別表彰；其中83歲的張金翼，自己並未讀過大學，卻成就了三個博士。

張金翼表示，沒讀過大學是她內心最遺憾的事，但她不後悔，因為多年的奔波勞碌，一人持家，培養了出了兩個法學博士女兒，也成就了自己的博士後老公。她笑說，家裡雖然有三個博士，但他們都不敢「小看」我。作為一個母親，她認為，即便每天張羅柴米油鹽，也不能忘了抽時間充實自己，保持一顆上進心，「人不管什麼時候都要力爭上游，不管是對自己，還是對家人都有好處。」

談起自己的兩個律師女兒，張金翼無法掩飾心中的自豪，但這一切來的並不順利。張金翼的小女兒Grace在一歲半時就患上了小兒麻痺症。 Grace在24歲就拿到法學博士，畢業後進入知名律所，成為了這家公司的第一位亞裔律師。 Grace說：「沒有媽媽就沒有今天的我。」

在女兒的眼裡，媽媽小時候雖然沒有機會接受很好的教育，但她從未改變對讀書和求知的執著。小女兒說，張金翼除了閱讀，她寫的小說 曾獲得台灣聯合報短篇小說首獎，而她創作的劇本也被搬上了舞台。作為愛國人士，張金翼還拍過Youtube視頻來分享自己的觀點，獲得100萬人次觀看。

Grace說，正是媽媽自己多年來癡迷閱讀和學習的習慣，深深的影響了她和姐姐。 Grace回憶說，小時候家裡會經常有「Dear Time」，每當到了這個時候，媽媽就帶著女兒們一起看書。這樣安靜的親子時光，不僅養成了閱讀的習慣，也培養了專注力。

在Grace眼裡，媽媽還是一位「有趣」的母親。媽媽說起任何事，都能講出「配套」的故事。即便是那些抽象晦澀的道理，媽媽也總會通過借用各種各樣的「典故」讓她和姐姐理解其中的涵義。

去年11月，張金翼因為顱內積血，接受了開顱手術 。醫生說，如此高齡，還能夠挺過這次高危手術，算是一個奇跡。 Grace說，是母親的善良讓她被神明保佑著。