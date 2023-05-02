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Lowe's慶母親節 登錄即送鮮花

記者邵敏／洛杉磯報導
母親節送鮮花，是這個傳統節日的最好禮物之一。（記者邵敏／攝影）
母親節送鮮花，是這個傳統節日的最好禮物之一。（記者邵敏／攝影）

母親節馬上就要到了，送母親一束鮮花表達愛意，是這個傳統節日的最好禮物之一。勞氏居家用品連鎖店（Lowe's）現推出免費贈送鮮花的活動，有興趣的民眾可以在網上註冊領取。

根據Lowe's官網介紹，如果想要領取免費鮮花，可以從即日起至5月12日進入官網註冊，並選擇離家最近的一家Lowe's實體店，註冊成功者，5月14日（周日）母親節當天，就可以去這家門店領取一盆鮮花。

Lowe's往年也推出類似母親節送鮮花的活動，如果想要獲得免費鮮花，宜盡快上網申請，聖蓋博地區的一些居民反映，住家附近的Lowe's店免費鮮花很快就已被註冊搶完。

當然，搶不到免費鮮花，可以去超市、花店買花送給母親。行家推薦，康乃馨、百合、玫瑰都是向母親表達愛意的鮮花，不同的顏色有不同寓意。

此外，還可以在節日這一周，帶母親外出郊遊賞花，也是不錯的選擇。洛杉磯縣華人熟悉的漢庭頓圖書館（Huntington Library），眼下正值鮮花怒放的季節，園內各色玫瑰競相爭豔，散佈在鮮花叢中，聞著沁人心脾的玫瑰花香，母親的心情一定會格外好。

漢庭頓圖書館的玫瑰正值盛開。（記者邵敏／攝影）
漢庭頓圖書館的玫瑰正值盛開。（記者邵敏／攝影）

母親節 漢庭頓圖書館 聖蓋博

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