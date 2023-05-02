華人作協36周年 攜世報慶生 多項慶祝活動5月7日登場

南加州華人寫作協會舉辦第二屆文苑文學獎徵文比賽。（寫作協會臉書）

北美南加 州華人寫作協會為慶祝創會36周年，訂5月7日(周日) 下午1時至4時30分，與世界日報 聯合舉辦多項慶祝活動，包括2023年北美洲文苑新書發表會、宣布「第二屆北美洲文苑文學獎徵文比賽辦法」、很有意義的「書香滿堂」活動鼓勵分享好書以賦予書籍新的生命。另外，還有古玉專家周述蓉博士的「古玉展示及鑑定絕竅解說」，將現場以簡易的隨身鑑定工具，分享古玉鑑定的方法和竅門。

分享好書是賦予書籍新的生命，南加作協已經收到捐贈的數百本各類書籍，包括文學歷史、勵志管理、心靈成長、身心養生、及食譜營養等，當天來賓即使沒有帶書來分享或交換，也可以帶一兩本好書回家閱讀。

5月7日活動當天知名政論家暨漫畫家莫大軍響應這項活動，也會攜帶十本針貶時事、剛出版的漫畫新書「雕蟲非小技」贈送給來賓。

周述蓉說，中國玉器自古以來就是最珍貴的寶物，由東周時期，秦國意圖以15座城池交換和氏玉璧，可以看出當時玉璧的貴重。時至今日，古玉在國際著名拍賣會上，屢屢以數百萬美元成交，也可以看出古玉的珍稀貴重。

古玉如此珍貴，但怎麼才能識得古玉的真偽？周述蓉將在活動現場以簡易的隨身鑑定工具，分享古玉鑑定的方法和竅門。

周述蓉是台灣大學地科所博士、美國國際寶玉石學院寶石學家(GII GG)。現任那志良學術文化發展學會執行長、台北故宮博物院古寶石鑑定顧問等職。她曾任南加州 台大校友會2017-2018年會長，也是南加作協永久會員及副秘書長。

活動地點在世界日報四樓：1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA91754 ，精彩可期，不要錯過。