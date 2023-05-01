我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

洛城新語／美國職場不必要的中國特色

洛城新語
洛城新語
洛城新語

近期，有一則報導很有意思，一名比佛利醫院的伊拉克裔醫生狀告醫院對其報復和歧視，起因是一場手術中，其他三位護士及技工全程講中文，他在提醒其中一名護士不要在手術中講中文後，被指責是「歧視」。對於該事件中三名華裔醫護人員講中文的習慣，華人「懂的都懂」，如果一個場合中華人居多數，大家就更習慣用中文。但在一些工作場合中，這一習慣其實有不妥。

這名狀告醫院的醫師名叫Dr. Ihsan Shamaan。2020年11月，Shamaan醫師進行了一場疝氣手術，在場的還有其他三位亞裔面孔的護士、技師和麻醉師。當醫師要求護士去取紗布時，這名護士竟與技師用中文溝通起來，來來回回都沒能拿對醫師需要的紗布。在手術當中這三人時不時用中文互相溝通。

Shamaan醫師對此表示不滿，理由是手術中講不必要的英語之外的語言，會干擾他手術。因此對這名護士提出不要說中文的要求，後來卻被護士長告知這是「歧視」行為。

雖然這是Shamaan醫師遞交給法院的訴狀，是其一面之詞，但公共場合或工作場合華人之間相互講中文，確實是很常見的現象。例如在華人超市，餐館，當員工和顧客都是華人時，如果中文是雙方的第一語言，或是雙方英文都不好時，當然沒必要講英文。

不過以上案例有所區別。手術是很嚴肅的工作場合，更何況手術的主要參與醫師只講英文，不懂中文。如果其他華裔員工之間相互講中文，不但是忽視其他不講中文的醫師及不禮貌的行為，還可能導致手術進展不順利。在類似這種的工作場合中，即便華人占多數，講英文是最基本的職業素養，體現的是醫護的專業性。

在美國謀生的華人，要懂得「入鄉隨俗」，尊重美國職場文化。雖然美國人以不嘲笑其他族裔的英文水平為基本素質，但我們華裔積極提升英文水平，起碼做到職場英文溝通無障礙，可以贏得其他同事的尊重。以上案例中護士不講英文，也許正是英文水平不到位。

其實不僅是講中文的習慣，其他一些華人特有的習慣也要「因地制宜」地改變，例如逢年過節給上級送禮，可以變成寄送卡片送祝福，過節給客戶送平價但心意滿滿的小禮物也是不錯的選擇。再例如中國企業加班文化來了美國，就要按照法律，讓加班員工得到合法的補償。

手術 華人超市 歧視

上一則

南加演唱演講 眭澔平風華再現

下一則

為夢想啟航獎學金募款 台大校友辦演唱會

延伸閱讀

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼
伊朗領袖哈米尼批美「不可靠」籲伊拉克別讓美國駐軍

伊朗領袖哈米尼批美「不可靠」籲伊拉克別讓美國駐軍
先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門

先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門
加拿大男星想整形成韓星BTS成員 動刀12次後感染喪命

加拿大男星想整形成韓星BTS成員 動刀12次後感染喪命
MLB／張育成鉤谷骨折開刀 紅襪：手術順利完成

MLB／張育成鉤谷骨折開刀 紅襪：手術順利完成
化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊