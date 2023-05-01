華人100萬申請投資移民 遭查稅

投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

投資 移民是華人選擇移居海外的重要途徑之一，但在漫長的申請過程中，很多人都有自己的心酸故事。其中有一個華人家庭，在洛杉磯投資百萬資金經營一家高檔餐廳，歷經七年卻沒有得到移民局 的綠卡 批准，反而被聯邦調查局 （FBI ）調查，認為該餐廳涉嫌偷稅漏稅。

根據南加移民律師黃笑生的敘述，客戶李先生2015年開始實施EB-5投資移民項目，但並非投資區域中心，而是與幾位合夥人共同投資洛杉磯一家高檔餐廳的直投項目，一直到2022年，歷時七年之久，移民局仍未批准李先生一家的526申請。根據相關解釋，526申請可以證明簽證申請人正在、或已完成所要求資金的投資行為，到適合的投資移民項目裡。

李先生一家的投資移民排期到來的時候，全家人來到美國遞交轉換綠卡的485申請，但移民局擱置不理。李先生不知原因何在，求助黃笑生律師事務所。對於這起移民案件，黃笑生分析客戶並無任何錯誤，李先生投資100萬，和其他合夥人一起經營高檔餐廳，創造了近50個就業機會；而且疫情期間，餐飲業面臨前所未有的困難，但該餐廳沒有關閉繼續開張。

對於綠卡申請長時間沒有獲批，李先生曾寫信給國會議員和移民局督察，沒有收到相關回覆。經過商討，黃笑生律師事務所決定提告移民局的不作為，要求法院下達催辦令。此後，政府律師很快回覆此案，並指出李先生投資的餐廳涉嫌偷稅漏稅，正在被FBI調查中，無法給與綠卡。

黃笑生調查發現，偷稅漏稅事實上是餐廳前經營者作為，前經營者使用的POS機收帳軟件是中國某公司設計，不知是故意逃避州營業稅、或是有一個現金逃稅通道，因此被州和聯邦稅務局調查。

對此，黃笑生指出，餐廳稅務問題與現在的經營者無關，李先生投資餐廳後，使用的是美國銀行提供的POS機，如果餐廳存在稅務問題，相關部門應盡快完成調查取證，不應拖延七、八年，始終毫無結果。申請移民的孩子們在長大，需要上學、就業、外出旅行，綠卡未能獲批給這個家庭帶來很大的影響。

案件進展一波三折，就在訴訟過程中，李先生的投資移民綠卡出現排期倒退，政府律師要求撤訴。作為一個策略，黃笑生律師事務所同意提出暫時撤訴的請求，同時要求移民局盡快調查結案。

經過多方努力，今年3月，李先生一家的投資移民排期回歸，黃笑生決定再次提告移民局。此時喜訊傳來，移民局甚至沒有面談，直接批准一家四口人的526和485綠卡申請，這讓等待近八年的家庭終於實現移民夢。

在辦理此案的過程中，黃笑生了解到，南加很多華人餐館使用中國POS機軟件，存在不少稅務不合規定的問題。他建議，不管是故意或者疏忽，應盡量使用美國銀行業提供的POS機軟件，避免不必要的麻煩。