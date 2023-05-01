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南加演唱演講 眭澔平風華再現

橙縣訊
眭澔平（左三）4月29日應邀參加南橙縣兩場活動。（尹大燕提供）
眭澔平（左三）4月29日應邀參加南橙縣兩場活動。（尹大燕提供）

在台灣跨界電視、廣播、旅遊、學術、文學、電影等眾多領域，皆有傑出表現的眭澔平，4月來到南北加州參與五場活動。其中由華美聯誼協會與蔚藍人文堂主辦，爾灣讀書會、有機園藝基金會和俏佳人舞蹈藝術團贊助合作，4月29日（周五）下午在拉古納伍茲村（Laguna Woods）退休人士社區，舉辦眭澔平「風華再現」演唱會，創下一天之內300人報名爆滿的熱鬧場面。

當天上午10點，眭澔平在爾灣另有一場「眭澔平不可思議事件」的演講，這兩場慶祝母親節的公益活動，也是社區聯誼與才藝交流的好機會，尤其是疫情後大家渴望群歡群聚。

眭澔平（左三）4月29日應邀參加南橙縣兩場活動，其中一場是由尹大燕（左二）主持的...
眭澔平（左三）4月29日應邀參加南橙縣兩場活動，其中一場是由尹大燕（左二）主持的「風華再現」演唱會。（尹大燕提供）

眭澔平多才多藝，演唱會結合他環遊世界旅行七千多小時的影片集錦。

眭澔平喜歡唱歌和跳舞，並喜歡與人分享歌聲裡的世界與情感，旅行影片當場播放他與每個民族跳一支舞唱一首歌。興之所至，他現場示範不同時代的流行舞蹈風格、還有令人驚喜的小表演，包含變裝、彩帶、耍雙槍、燈光秀，並展示他的獨家收藏等，令人耳目一新，前所未見。

「眭澔平不可思議事件」的演講，內容涵蓋四大題綱，包含神秘古文明、靈動異次元、奇特動植物、穿梭陰陽界。

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