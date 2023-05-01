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為夢想啟航獎學金募款 台大校友辦演唱會

記者啟鉻／洛杉磯報導
台灣大學校友會募款演唱會。（官慧珍提供）
台灣大學校友會募款演唱會。（官慧珍提供）

南加州台灣大學校友會和基金會為了替「夢想啟航獎學金」募款，以及慶祝校友會成立50周年，30日在聖安東尼山學院（Mt.SAC）舉行募款演唱會。台大校友、金韻歌后王海玲來南加獻唱。

基金會創始人、理事長官慧珍表示，疫情期間成立基金會，募款演唱會是成立以來最大規模的活動。夢想啟航獎學金主要提供台大校友會成員子弟出國留學深造，成為台大之光或台灣之光。現在台灣出國留學的學子愈來愈少，希望獎學金能夠起到支持幫助作用。

她指出，舉辦演唱會是希望引起大家關注，今後還會繼續舉辦籌款活動。即使不是台大校友都可以捐款。未來基金會將會做一些社區慈善活動，提升中華傳統文化影響力，若能募集更多經費，也會提供台灣海外留學人員創業基金。

募款演唱會除有第三屆金韻獎冠軍、首次在國家音樂廳演出的民歌手王海玲，台大校徽設計者、著名主持人、探險家、教授、世界文化學者眭澔平，尚有台灣著名音樂人唐雲順，曾任台大吉他社社長、台灣暢銷吉他書籍「民謠吉他之鑰」主要作者瀋雁冰，洛城民歌三人組余俋儂、黃冠傑、邱群芳，以及臨時有約樂團邱福田、周瑩、鄧秀琴、鄭繼平等。

官慧珍表示，舉辦場地是聖安東尼山學院劇院Sophia B. Clarke Theater，十餘年前就曾在這裡舉辦多次活動。參與募款演唱會表演者約十位，觀眾逾百人。

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