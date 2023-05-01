蘇勵德感謝華而美為家庭付出 母親節安排大驚喜

蘇勵德和華而美合影（受訪者提供）

人生道路上有一位好伴侶，就是莫大的幸福。蘇勵德和華而美就是這樣一對模範夫妻，他們相識56年，攜手走過幾十年風風雨雨，一起唸書，一起創業，一起努力打造自己的幸福小家。而妻子對家庭的付出，蘇勵德更是滿心感激，將在母親節 晚宴上為妻子準備一個大驚喜，讓她度過一個難忘的節日。

兩人早在高中時就已經相識，蘇勵德回憶起兩人的初識時說，自己和妻子是在參加台灣救國團舉辦的「金山水上活動」時認識的，那時候自己正從高二邁入高三，只有17歲。之後兩人在台灣念大學，在大學之後又一起來了美國唸研究所，從相識至今，已經相伴走過了56個年頭。

蘇勵德說到，來美國讀完書以後，他在公司上班，當時孩子還小，夫妻又一直想要創業、從事餐飲業。那時妻子就利用業餘時間，去好幾個餐廳打工，深入體驗餐飲業積累經驗，為創業做準備。在1987年時，兩人開設了第一家「JACK IN THE BOX」，由於早上六點就要開店，妻子每天早上五點半就要到店裡，而他則在接送小孩之後去店裡幫忙。忙到下午一兩點，妻子又要馬不停蹄地去接孩子，送去各類課外活動。蘇勵德補充，那幾年妻子真的是非常辛苦，非常忙碌。

感念於妻子的辛勤和作為母親的偉大，蘇勵德特別在世界日報 主辦的母親節晚宴中為妻子準備了一桌宴席，邀請兩人多年好友一起慶祝。並且，這件活動妻子並不知情，蘇勵德只是告訴華而美去參加朋友的活動，準備給太太一個超大驚喜。

談到妻子，蘇勵德說，這麼多年來，真的非常感謝妻子為這個家庭，為兩個小孩，為二人的事業無條件付出，也祝福天下所有偉大的媽媽「母親節快樂」。