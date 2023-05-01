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亞裔無照按摩師 性騷擾被捕

記者陳懿╱綜合報導
毛正植（音譯，Jungsik Mo）涉在按摩店對女客戶性侵遭逮捕。（取材河濱縣警方FB）
毛正植（音譯，Jungsik Mo）涉在按摩店對女客戶性侵遭逮捕。（取材河濱縣警方FB）

加州內陸帝國（Inland Empire）一名亞裔男性按摩師，24日因在工作時性騷擾顧客遭到逮補，警方29日發布嫌犯的照片和工作地點，希望找到其他受害者。

根據河濱縣警局（Riverside Police Department）新聞稿，警方3月初時接到通知，一名女性報警表示自己在一家按摩店內遭到員工性侵害。

隨後，河濱縣警局著手調查這間名為「治療樹」的針灸和健康中心（Healing Tree Acupuncture & Wellness Center）。調查後發現，67歲的安那罕岡（Anaheim Hills）居民毛正植（音譯，Jungsik Mo），是位在傑克森街（Jackson St.）3900號按摩兼針灸治療店的員工，毛在上班期間曾對客人進行騷擾。

這間整療所的擁有者是毛的妻子，並在橙縣富樂頓（Fullerton）還有一家分店。在調查過程中，警方還發現毛並未持有按摩師執照。

警方在24日以性侵犯罪名將毛逮捕，他被關押在河濱縣羅伯特普瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center ），保釋金為7萬5000元。

警方並公布嫌犯的照片，希望能找到其他遭到毛侵害的受害者。

「治療樹」針灸和健康中心由毛嫌妻子擁有，在橙縣也有分店。（取材自Healing ...
「治療樹」針灸和健康中心由毛嫌妻子擁有，在橙縣也有分店。（取材自Healing Tree Acupuncture & Wellness Center）

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